Kiểm tra các bộ lọc nhiên liệu

Theo khuyến cáo của các nhà sản xuất thì bạn nên kiểm tra các bộ lọc nhiên liệu của động cơ định kỳ tùy thuộc vào mức độ hoạt động của động cơ.



Chủ xe cần chú trọng bảo dưỡng động cơ. Ảnh: Car24h.com

Vai trò của các bộ lọc nhiên liệu là loại bỏ các tạp chất. Nếu các bộ lọc không được giữ sạch sẽ, bị các mảnh vụn bám vào sẽ làm giảm hiệu suất tổng thể của xe. Vì vậy, việc thường xuyên kiểm tra và thay các bộ lọc của động cơ là công việc rất quan trọng mà chủ xe cần phải lưu ý.

Kiểm tra độ tinh khiết của dầu

Cần đảm bảo rằng dầu động cơ bạn sử dụng là dầu nguyên chất và ở tình trạng tốt. Trong trường hợp bạn sử dụng dầu có cặn bẩn, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của xe. Bạn nên tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để tìm ra cách họ có thể duy trì độ tinh khiết của dầu động cơ. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn nên thay nhớt máy sau mỗi 5.000 – 7.000km để đảm bảo động cơ luôn hoạt động tốt, tiết kiệm nhiên liệu và an toàn.

Không để cạn nhiên liệu

Nguyên tắc quan trọng khi bảo dưỡng động cơ máy dầu là không bao giờ để động cơ bị cạn nhiên liệu. Khi bình nhiên liệu bị cạn, động cơ sẽ ngừng hoạt động và có nguy cơ gây tắc, hỏng bơm nhiêu liệu. Ngoài ra, nếu xe thường xuyên bị thiếu dầu còn có nguy cơ gây rỉ sét bình nhiên liệu. Hiện nay, một số động cơ hiện đại có thể tự cắt khi bình chỉ còn dưới 2 - 3 lít như một cơ chế an toàn.

Lưu ý khi khởi động xe

Tất nhiên, tất cả chúng ta đều muốn những chiếc xe chạy bằng động cơ diesel của mình có tuổi thọ cao, nhưng không phải ai cũng có thể đạt được điều đó vì động cơ bị hao mòn trong vài năm sở hữu. Một lý do chính cho điều này là nhiều người không sử dụng kỹ thuật chạy không tải trong thời tiết lạnh. Ở nhiệt độ thấp, độ nhớt của dầu động cơ cao hơn, và điều này dẫn đến việc bôi trơn bên trong không hiệu quả. Do đó, khi khởi động xe, điều quan trọng là phải giữ nó ở chế độ không tải trong năm phút. Điều này đảm bảo rằng độ nhớt của dầu động cơ được hạ thấp và dầu chảy trơn tru. Tuy nhiên, bạn cũng không được làm nóng động cơ bằng cách chạy không tải quá lâu.



Các mẹo bảo quản sẽ giúp cho động cơ được lâu bền hơn. Ảnh: Car24h.com

Sử dụng chân côn trong suốt quá trình khởi động. Điều này giúp giảm tải cho quá trình khởi động của động cơ, giúp kích nổ xe dễ dàng hơn đối với những chiếc xe máy dầu hạng nặng. Việc này sẽ giúp mô tơ quay dễ dàng hơn nhờ vào việc tăng vòng tua máy, hơn nữa còn giúp động cơ kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí chăm sóc bảo dưỡng

Kiểm tra phích cắm phát sáng

Động cơ dầu cần tạo ra một lượng nhiệt ban đầu để hoạt động tối ưu.Theo đó, đa số ô tô hiện nay đều được trang bị cơ chế làm nóng trước và điều cần làm là đợi đèn báo sấy tắt trước khi bật máy.

Bạn phải thường xuyên kiểm tra tình trạng của phích cắm phát sáng. Các phích cắm phát sáng của động cơ Diesel có tác dụng làm tăng nhiệt độ của động cơ và có quan hệ với quá trình đánh lửa cũng như thông qua lượng nhiệt nén được tạo ra để quá trình đánh lửa diễn ra.

Khi khởi động động cơ, phích cắm phát sáng đã tạo ra một làn sóng nóng ở mức định trước để làm cho động cơ lạnh bắt đầu hoạt động. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo các phích cắm phát sáng ở tình trạng tốt, nếu bị hỏng thì động cơ có thể hoạt động không hiệu quả.

Kiểm tra áp suất lốp