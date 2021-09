Từ đầu năm 2021 đến nay, nhiều hãng xe đã phải thực hiện hàng chục cuộc triệu hồi ô tô, xe máy tại Việt Nam. Theo đó, có những chương trình triệu hồi chỉ dưới 100 xe những cũng có những mẫu xe phải triệu hồi lên đến con số hàng nghìn xe.



Thị trường ô tô năm 2021 ở Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch COVID-19.

Cụ thể, chương trình triệu hồi xe để kiểm tra và thay thế cầu chì bơm nhiên liệu trên các dòng xe Volvo phiên bản Model 2019 - 2020 tại Việt Nam theo chương trình triệu hồi số R10100 của Volvo vào tháng 7 vừa qua. Lần triệu hồi này với số lượng 583 xe được sản xuất từ tháng 1-2019 đến tháng 4-2020.

Nguyên nhân đợt triệu hồi này là do cầu chì bơm nhiên liệu là một thiết bị quan trọng, giúp bảo vệ mạch điện khỏi bị hư hỏng khi quá tải, chập, cháy mạch. Khi bị quá tải đột ngột, cầu chì sẽ bảo vệ nguồn điện bằng cách làm ngắt quảng mạch điện. Nguồn điện bị ngắt, dẫn đến nguồn nhiên liệu không được bơm lên động cơ, động cơ sẽ không khởi động được. Kèm theo đó một tin nhắn sẽ được hiển thị trên màn hình thông tin tài xế DIM (Driver Information Module).

Do đó, nhà sản xuất khuyến cáo, nếu người dùng sử dụng xe Hybrid (Plug in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), người dùng có thể dừng lại một cách an toàn hoặc vẫn tiếp tục lái xe khi còn đủ điện áp bình. Chương trình triệu hồi được thực hiện từ nagyf 31-7-2021 đến 31-7-2022.

Trước đó ngày 28-4, Công ty TNHH MTV sản xuất ô tô THACO MAZDA cũng thực hiện chương trình triệu hồi kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu trên xe Mazda 2 model 2018 – 2019 do công ty nhập khẩu và phân phối chính thức.



Nhiều cuộc triệu hồi xe cùng được thực hiện trong năm nay.

Theo đó, số lượng 3.369 chiếc thuộc chương trình triệu hồi. Trên những chiếc xe này, động cơ có thể có hiện tượng rung giật, không khởi động được hoặc một số trường hợp cá biệt xe có thể bị chết máy khi xe đang vận hành làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Nguyên nhân là do cánh bơm được chế tạo từ vật liệu nhựa có mật độ vật liệu thấp có thể xuất hiện các vết nứt trong quá trình sấy khô cánh bơm từ nhà cung cấp Denso. Kết quả trong quá trình hoạt động nhiên liệu thấm dần qua các vết nứt trên cánh bơm và làm cho cánh bơm có thể bị biến dạng nhất định khi kết hợp với điều kiện hoạt động ở nhiệt độ cao. Cánh bơm bị biến dạng có thể va chạm với thân bơm khiến bơm không hoạt động.

Mặc dù chưa có trường hợp nào ảnh hưởng tới an toàn xe, tuy nhiên công ty vẫn thực hiện triều hồi để khách hàng yên tâm vận hành, mong khách hàng mang xe đến hãng để kiểm tra và thực hiện triệu hồi. Chương trình được thực hiện từ 17-5-2021 đến 31-12-2025.

Cũng trong tháng 4, chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu trên các dòng xe Avanza, Rush do Toyota Việt Nam (TMV) nhập khẩu và phân phối chính thức.

Theo đó, số lượng 3.280 chiếc được sản xuất từ 17-7-2018 đến 28-6-2019 nằm trong diện triệu hồi là những xe bị ảnh hưởng được trang bị một bơm thấp áp, đặt trong bình xăng, bơm này cung cấp nhiên liệu cho hệ thống phun xăng điện tử. Các bơm này bao gồm cánh bơm có thể được sản xuất với vật liệu có mật độ thấp. Nếu các cánh bơm này có độ cứng bề mặt thấp hoặc bị sấy hóa chất với thời gian dài trong quá trình sản xuất, có thể dẫn đến nứt bề mặt trên của cánh bơm. Điều này dẫn tới cánh bơm bị thẩm thấu nhiên liệu nhiều hơn và cánh bơm có thể bị biến dạng. Trong một số trường hợp, cánh bơm có thể bị biến dạng đến mức chạm vào thân bơm làm cho bơm xăng không hoạt động.

Hiện tượng bơm xăng không hoạt động được do nguyên nhân trên có thể dẫn đến việc nổi đèn báo lỗi và các thông tin cảnh báo trên bảng táp lô, động cơ bị rung giật, không khởi động được hoặc xe bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ thấp. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp đặc biệt, xe cũng có thể bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ cao, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Chương trình cũng được triệu hồi từ 4-5-2021 đến 4-5-2024.

Thời điểm đầu năm 2021 (13-1), TMV cũng có một chương trình triệu hồi khác để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu trên các dòng xe Toyota Camry, Corolla, Innova do TMV sản xuất lắp ráp từ 10-8-2017 đến 26-7-2019 với ôs lượng 7.705 chiếc.



Đa số các chương trình triệu hồi do lỗi bơm nhiên liệu.

Nguyên nhân là trên các xe nằm trong diện ảnh hưởng của chương trình xuất hiện hiện tượng nổi đèn báo lỗi và các thông tin cảnh báo trên bảng táp lô. Đồng thời, xe có hiện tượng động cơ bị rung giật, không khởi động được hoặc xe bị chết máy khi đang chạy làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Nguyên nhân được xác định là do các xe trong diện ảnh hưởng được trang bị một bơm thấp áp, đặt trong bình nhiên liệu, để cung nhiên liệu cho hệ thống phun xăng điện tử. Cánh bơm của các bơm thấp áp này có thể được sản xuất với mật độ vật liệu thấp hoặc loại cánh bơm khác có thể có phát sinh vết nứt do quá trình sấy khô trong quá trình sản xuất. Điều này dẫn tới việc cánh bơm có thể bị biến dạng nhất định do tác dụng của xăng. Khi cánh bơm bị biến dạng có thể va chạm với thân bơm, khiến bơm không hoạt động.

Cũng từ đầu năm 2021 đến nay, nhiều đợt triệu hồi ô tô, xe máy khác được thực hiện như: Chương trình triệu hồi để kiểm tra và điều chỉnh khoảng cách giữa các ống dẫn dầu phanh của bộ điều khiển thủy lực hệ thống phanh trên các xe Ecosport đời 2021 do Công ty TNHH Ford Việt Nam lắp ráp và phân phối theo chương trình triệu hồi 21S15; Thay thế bơm nhiên liệu trên các kiểu loại xe Honda ACCORD và các model khác sản xuất năm 2019 do Honda Việt Nam nhập khẩu và phân phối và chương trình triệu hồi xe Mitsubishi Xpander để thay thế bơm xăng cho các xe bị ảnh hưởng (mở rộng diện triệu hồi của chương trình triệu hồi số THSP/2019/34).