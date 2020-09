Top 10 xe bán chạy tháng 8: Bất ngờ với vị trí của Kia Cerato

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng tháng 8 của toàn thị trường đạt 20.655 xe, giảm 14% so với tháng trước và giảm 4% so với cùng kỳ tháng 8-2019.



Ford Ranger vẫn đừng vững vị trí ông vua bán tải của mình. Ảnh: TN

Cụ thể, tổng doanh số thị trường tiêu thụ 15.419 xe du lịch (giảm 12%), 6.109 xe thương mại (giảm 19%) và 270 xe chuyên dụng (giảm 20%) so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 12.869 xe, giảm 20% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.786 xe, giảm 2% so với tháng trước.

Tính từ đầu năm nay đến hết tháng 8, tổng doanh số giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 26%, xe thương mại giảm 22% và xe chuyên dụng giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 19% trong khi xe nhập khẩu giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, top 10 xe bán chạy nhất tháng 8 cũng có nhiều biến động khi Kia Cerato bất ngờ vươn lên vị trí mới.

Cụ thể, vị trí dẫn đầu vẫn là ông hoàng doanh số Toyota Vios với 2.153 xe đến tay khách hàng trong tháng 8. Dù có ảnh hưởng của “tháng cô hồn”, tuy nhiên doanh số Vios vẫn giữ vững khi một số đại lý cũng thực hiện các chương trình kích cầu mua sắm. Hiện nay, Toyota Vios bán ra với giá 490-570 triệu đồng.



VinFast Fadil tạm thời tụt hạng xuống vị trí thứ chín của tháng. Ảnh: TN

Đứng ở vị trí thứ hai là đối thủ của Vios đến từ hãng nhà sản xuất TC Motor- Hyundai Accent. Mẫu xe này cũng bán chạy nhất của Hyundai trong tháng 8 với 1.393 xe. Hyundai Accent bán ra thị trường Việt Nam với giá 425-540 triệu đồng.

Bất ngờ với vị trí thứ ba thuộc về mẫu xe của Thaco Trường Hải – Kia Cerato với doanh số đạt 1.127 xe. Giá bán của Kia Cerato hiện nay là 559-675 triệu đồng.

Tiếp đến là ông vua bán tải – Ford Ranger với 1.109 xe đến tay khách hàng. Các vị trí tiếp theo lần lượt gồm Hyundai Grand i10 với 1.088 xe, Mazda CX-5 với 1.063 xe, Mitsubishi Xpander với 943 xe và Honda CR-V với 935 xe.

Vị trí thứ chín bất ngờ với VinFast Fadil bán ra 849 xe. Như vậy trong tháng 8, mẫu xe Việt tạm thời tụt hạng so với tháng trước đó. Hiện nay, VinFast Fadil có giá 414-449 triệu đồng.