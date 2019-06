Toyota đứng đầu danh sách Top 5 xe ế ẩm tháng 5

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tháng 5-2019, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 27.373 xe, bao gồm 19.517 xe du lịch; 7.345 xe thương mại và 511 xe chuyên dụng.

Doanh số xe du lịch tăng 36%; xe thương mại giảm 21% và xe chuyên dụng giảm 12% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 15.162 xe, tăng 8% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.211 xe, tăng 75% so với tháng trước.



Isuzu vẫn là hãng xe chưa chiếm được sự yêu thích của người dùng Việt Nam. Ảnh: Internet.

Trong bối cảnh doanh số xe nhập khẩu tăng nhưng nhiều mẫu xe khan hiếm, xe lắp ráp trong nước lại có số lượng bán ra ngày càng giảm. Một sô dòng xe ế ẩm, có doanh số thấp nhất gồm: Toyota Land Cruiser, Toyota Avanza, Toyota Alphard, Isuzu mu-X, Ford Explorer.

Trong đó, đứng đầu bảng xếp hạng là mẫu SUV hạng sang Toyota Land Cruiser, với doanh số chỉ bán được 3 chiếc trong tháng 5-2019. Và cũng trong top 5 này, Toyota chiếm số lượng xe “ế ẩm” nhiều.

Toyota Land Cruiser hiện có giá bán gần 4 tỉ đồng do xe được nhập khẩu từ nước ngoài và không được hưởng thuế nhập khẩu 0%. Trên thị trường, Toyota Land Cruiser là đối thủ cạnh tranh của Ford Explorer ở phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn.



Ford Explorer chỉ bán được 33 xe trong tháng. Ảnh: Internet.

Tiếp đến là dòng xe Toyota Avanza, mẫu xe này chỉ bán được 24 chiếc. So với tháng trước đó, doanh số của Toyota Avanza giảm 16 chiếc (tháng 4-2019)

Xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách là Toyota Alphard, với 25 chiếc đến tay khách hàng trong tháng 5-2019.

Toyota Alphard mới được nhà phân phối mang về nước và giới thiệu tới khách hàng vào tháng I-2019. Xe được nhập khẩu chính hãng kèm giá bán 4,038 tỉ đồng. Giá bán quá cao được xem là rào cản lớn khiến mẫu xe này khó tiếp cận tới người dùng.

Nằm ở phân khúc SUV 7 chỗ, Isuzu mu-X là mẫu xe liên tục góp mặt trong danh sách những mẫu xe bán chậm nhất tháng.

Tổng kết hết tháng 5-2019, SUV Isuzu mu-X chỉ bán được 27 chiếc, bằng với doanh số xe bán ra trong tháng trước đó (tháng 4-2019 bán được 27 chiếc).

Gia nhập phân khúc xe đa dụng SUV 7 chỗ tại Việt Nam với tuổi đời gần 3 năm, tuy nhiên Isuzu vẫn là hãng xe lép vế trong cuộc đua tranh doanh số ô tô.

Cái tên cuối cùng nằm trong danh sách 5 mẫu xe bán chậm nhất tháng 5-2019 là SUV hạng sang cỡ lớn Ford Explorer. Kết thúc tháng chỉ có 33 xe rời khỏi đại lý.

Ở thời điểm hiện tại, SUV Explorer đang bị triệu hồi để kiểm tra và thay thế tay đòn liên kết hệ thống treo sau. Tổng số xe Ford Explorer bị triệu hồi là 672 chiếc, nhập khẩu từ Mỹ được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 26-5-2010 đến ngày 24-1-2017.