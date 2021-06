Hiện nay tại Việt Nam, xe điện cân bằng là không còn quá xa lạ đối với người dùng và đặc biệt nhằm mục đích giải trí. Với chi phí khoảng từ 3 triệu đồng trở lên người dùng có thể sở hữu một chiếc xe điện cân bằng với các loại mẫu mã khác nhau. Đây là món đồ chơi công nghệ được rất nhiều người trẻ yêu thích.



Khá nhiều loại xe điện cân bằng được bán trên thị trường.

Xe điện tự cân bằng là một thiết bị nhỏ gọn chạy bằng điện (pin) có khả năng tự cân bằng , giúp người sử dụng khi đứng lên nó có thể điều khiển di chuyển bằng ý muốn. Sở dĩ nó có khả năng đặc biệt này là vì nó được trang bị cảm biến con xoay hồi chuyển đo góc nghiêng IMU để điều khiển bánh xe.

Khi người dùng muốn di chuyển tiến hoặc lùi thì chỉ việc hơi ngã người về phía mình muốn di chuyển và dồn trọng tâm vào bên trái hay phải để rẽ. Tốc độ di chuyển nhanh hay chậm tùy thuộc vào độ nghiêng, trọng lượng và cung đường di chuyển của bạn.

Tuy nhiên, xe điện cân bằng có được di chuyển trên đường bộ hay không là một câu hỏi khiến cho nhiều người dùng tò mò.

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, phương tiện tham gia giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông đường bộ và xe máy chuyên dùng. Trong đó, phương tiện giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (Điều 3).

Cụ thể, xe cơ giới gồm ô tô con, xe bán tải, ô tô tải, ô tô khách, ô tô đầu kéo sơ mi rơ mooc, ô tô kéo rơ mooc, rơ mooc, máy kéo, xe mô tô, xe gắn máy. Xe thô sơ gồm: xe đạp, xe đạp thồ, xe người kéo, xe súc vật kéo. Và xe chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia giao thông đường bộ.



Đây là món đồ chơi công nghệ được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Căn cứ theo quy định trên thì xe điện cân bằng không phải là phương tiện tham gia giao thông đường bộ nên không được phép lưu thông trên đường.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có bất kỳ văn bản nào quy định về việc cho phép hoặc cấm xe điện hai bánh tự cân bằng lưu thông trên đường.