Ông lớn Thaco xuất khẩu 120 xe sang Myanmar

Thaco vừa xuất khẩu sang Myanmar 120 xe du lịch Kia Cerato phiên bản Deluxe được sản xuất tại Nhà máy Thaco Kia - Khu công nghiệp Thaco Chu Lai - Quảng Nam.



Theo đó, đối tác nhập khẩu là Công ty Super Seven Stars Motors Industry Co., Ltd (SSS) có trụ sở tại TP Yangon - Myanmar. SSS là nhà sản xuất và phân phối độc quyền xe du lịch Kia tại Myanmar, sản xuất và kinh doanh xe du lịch các thương hiệu Peugeot, SsangYong và xe bus.



Kia Cerato có các linh kiện nội địa hóa được sản xuất tại các nhà máy công nghiệp hỗ trợ trong Khu công nghiệp Thaco Chu Lai. Ảnh: Thaco

Thaco cho biết Kia Cerato có các linh kiện nội địa hóa được sản xuất tại các nhà máy công nghiệp hỗ trợ trong Khu công nghiệp Thaco Chu Lai như: body, ghế, cản, dây điện, cửa, capô, cốp xe, ống xả, máy lạnh, AVN (thiết bị nghe nhìn và định vị trên xe)…

Trong đó, body xe Kia Cerato được Thaco sản xuất trên dây chuyền và thiết bị công nghệ hiện đại nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đặc biệt, body được sơn trên dây chuyền sơn màu sử dụng công nghệ sơn wet on wet hiện đại với hệ thống cấp sơn tự động, đáp ứng yêu cầu đa dạng về màu sơn theo nhu cầu của khách hàng. Kết cấu body được tính toán và kiểm tra nghiêm ngặt bằng hệ thống kiểm tra độ chính xác thân xe (Coordinate Measuring Machine) nhập khẩu từ Nhật Bản.

Kia Cerato phiên bản Deluxe đang là một trong những mẫu xe du lịch bán chạy nhất của thương hiệu Kia tại Việt Nam.

Theo kế hoạch năm 2020, Thaco sẽ xuất khẩu 1026 ô tô các loại, trong đó bao gồm xe du lịch Kia Cerato sang Myanmar và xe du lịch Kia Sedona (tên bán ở thị trường nước ngoài là Kia Grand Carnival) sang Thái Lan và Myanmar.