Xóa bãi xe không phép 'khủng' trong khu đô thị ở Nha Trang 03/07/2024 10:51

Ngày 3-7, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xác nhận bãi giữ xe không phép trong khu đô thị An Bình Tân ở phường Phước Long đã bị xóa bỏ. Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang đã cho lắp biển cấm ô tô vào bãi xe theo chỉ đạo của UBND TP Nha Trang.

Trước đó, UBND TP Nha Trang có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân di chuyển ô tô, máy móc ra khỏi khu vực bãi đậu xe trái phép tại dự án khu đô thị An Bình Tân trước 16 giờ ngày 2-7.

Bãi xe không phép tồn tại nhiều năm trong khu đô thị An Bình Tân. Ảnh: XH

UBND TP Nha Trang giao Công an TP thường xuyên kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm về quy tắc giao thông đường bộ tại khu vực nêu trên.

Theo UBND TP Nha Trang, bãi đỗ ô tô không phép tại dự án khu đô thị An Bình Tân tồn tại trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.

Theo ghi nhận của PV, khu đất trống nằm trong khu đô thị An Bình Tân rộng hàng chục ngàn mét vuông. Giao thông khu vực này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do lượng xe ra vào rất lớn.

Lượng xe lớn đậu trên đường 28 với T-28 tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: XH

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu UBND TP Nha Trang xử lý dứt điểm bãi giữ xe không phép trên.