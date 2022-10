Xử cựu phó chủ tịch Phú Yên vụ ‘đại hạ giá’ bán sỉ 262 lô đất

Ngày 17-10, TAND tỉnh Phú Yên mở lại phiên tòa xử vụ án sai phạm trong quá trình bán đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) 262 lô đất tại khu đô thị mới Nam Tuy Hòa. Phiên tòa xử vụ án này được mở ngày 27-9 nhưng phải hoãn do vắng nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

5 cựu lãnh đạo ra tòa

Trong phần làm thủ tục phiên tòa, HĐXX cho hay có đến 41 trong 68 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được tòa triệu tập có đơn xin xét xử vắng mặt; chỉ có 12 người có mặt tại phiên tòa.

Nhiều luật sư đề nghị tòa tiếp tục triệu tập những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhất là những người liên quan đến việc cho chủ trương giảm giá khi bán đấu giá sỉ 262 lô đất. Một số luật sư đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ án theo kiến nghị của luật sư.

Tuy nhiên, cả đại diện VKSND tỉnh Phú Yên tại phiên tòa và chủ tọa phiên tòa đều cho rằng lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã có trong hồ sơ vụ án, trong quá trình xét xử nếu thấy cần thiết tòa sẽ công bố. Việc vắng mặt của những người trên không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án.

Trong vụ án trên, VKSND tỉnh Phú Yên truy tố năm cựu lãnh đạo tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Năm bị cáo ra tòa gồm: Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Nở, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính; Mai Hắc Lợi, cựu Phó giám đốc Sở Tư pháp; Ngô Quang Phú, cựu Phó giám đốc Sở TN&MT và Nguyễn Ngọc Duy, cựu Cục phó Cục Thuế Phú Yên.

Cáo trạng do đại diện VKSND tỉnh Phú Yên công bố tại phiên tòa xác định: năm 2016, tỉnh Phú Yên triển khai dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa (giai đoạn 1) trên diện tích hơn 49 ha.

Dự án đang triển khai, chưa hoàn thành nhưng để bán đấu giá QSDĐ, ông Nguyễn Chí Hiến thay mặt UBND tỉnh Phú Yên ký các quyết định thành lập hội đồng bán đấu giá QSDĐ do ông làm chủ tịch hội đồng, ông Mai Hắc Lợi làm phó chủ tịch hội đồng cùng chín thành viên.

Theo chỉ đạo của ông Hiến, ngày 8-11-2016, bà Nguyễn Thị Nở chủ trì cuộc họp với một số thành viên của hội đồng, thống nhất đề xuất hỗ trợ nhà đầu tư tham gia đấu giá 5% trên tổng giá trị khu đất đưa ra đấu giá. Theo đó, số tiền đề xuất hỗ trợ khoảng 39,2 tỉ đồng cho 468 lô, trong đó có 262 lô đất ở liền kề tại khu đô thị Nam Tuy Hòa.

Giảm giá bán sỉ đất trái luật

Cùng ngày, ông Hiến đã ký công văn xin ý kiến thường trực Tỉnh ủy, thường trực HĐND tỉnh Phú Yên về thực hiện chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư trúng đấu giá QSDĐ khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa.

Ngày 28-11-2016, ông Huỳnh Tấn Việt, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, chủ trì cuộc họp thường trực HĐND tỉnh, có sự tham dự của lãnh đạo nhiều sở, ngành, bàn về chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư trúng đấu giá QSDĐ. Ông Việt kết luận đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh và phân công ông Võ Minh Thức, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh ký thông báo kết luận của chủ tịch HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư.

Ngày 30-11-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị do ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì bàn về chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư trúng đấu giá QSDĐ và được các thành viên dự họp thống nhất.

Ngày 2-12-2016, ông Việt ký kết luận thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh; giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Tuy nhiên, sau đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên không tổ chức họp triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Hiến ký phê duyệt phương án đấu giá QSDĐ, trong đó có nội dung hỗ trợ 5% trên tổng giá trị khu đất theo giá khởi điểm cho người trúng đấu giá.

Do không có người tham gia đấu giá 468 lô đất nên ông Hiến chỉ đạo phân thành bốn khu để đấu giá từng khu, bỏ năng lực tài chính của người tham gia đấu giá, đồng thời bổ sung nội dung cho phép cá nhân được tham gia đấu giá vào phương án đấu giá.

Tại phiên bán đấu giá hồi tháng 5-2017, bà Ngô Thị Điều, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh (có trụ sở tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã mua toàn bộ 262 lô nhà ở liền kề với giá trúng đấu giá 162,4 tỉ đồng, cao hơn giá khởi điểm chỉ 1,6 tỉ đồng.

Sau khi giảm 5%, giá 262 lô đất chỉ còn 154 tỉ đồng, thấp hơn giá khởi điểm 6 tỉ đồng. Dù phương án đấu giá sai quy định nhưng ngày 6-6-2017, ông Hiến vẫn ký quyết định công nhận kết quả đấu giá cho bà Điều, trong đó có có nội dung hỗ trợ cho người trúng đấu giá 5% trên tổng giá trị khu đất theo giá khởi điểm, tương đương hơn 8 tỉ đồng.

Sau khi trúng đấu giá, bà Điều không xây dựng căn hộ để bán lẻ theo chính sách hỗ trợ mà chuyển nhượng đất nền cho người khác để kiếm lời. Đến ngày 14-9-2020 đã bán toàn bộ 262 lô đất nêu trên với tổng số tiền hơn 328 tỉ đồng, bà Điều hưởng chênh lệch 168 tỉ đồng.

VKSND tỉnh Phú Yên xác định ông Hiến có vai trò chủ chốt trong việc giảm giá trái quy định pháp luật trong việc 262 lô đất, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 8 tỉ đồng. Các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm, giúp sức cho ông Hiến.

Dự kiến phiên tòa diễn ra đến ngày 19-10.

Tách vụ án trốn thuế để điều tra, xử lý riêng

Trong quá trình điều tra vụ án trên, tháng 9-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Điều, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh để điều tra tội trốn thuế. Đến tháng 12-2021, bà Điều được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau đó cơ quan điều tra quyết định tách vụ án trốn thuế riêng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.