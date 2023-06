Xử lý dứt điểm tình trạng ùn tắc, kẹt xe vì chợ tự phát

(PLO)- Sau khi báo phản ánh, UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM và phường 15, quận Tân Bình đã tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn.

Vừa qua, Pháp Luật TP.HCM có bài viết “Kẹt xe vì chợ tự phát lấn chiếm lòng lề đường”, phản ánh về tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường khiến giao thông ùn tắc, nước thải đổ ra giữa đường bốc mùi hôi thối tại chợ tự phát trên đường Bình Thành (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) và đường Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình).

Ngay sau khi báo phản ánh, lực lượng chức năng của các địa phương trên đã nhanh chóng ra quân xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Lòng lề đường đã thông thoáng hơn

Theo ghi nhận của PV, chiều 20-6, lực lượng trật tự đô thị UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân tổ chức tuần tra trên đường Bình Thành, nhằm xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán, đặt biển quảng cáo.

Được lực lượng trật tự đô thị nhắc nhở, các hộ kinh doanh bôn bán trên tuyến đường này đã dọn dẹp hàng hóa gọn gàng, kéo sát vào bên trong. Một số xe tự chế, xe ba gác bán rau củ, trái cây dưới lòng lề đường cũng được di dời. Sau khi tuần tra, rà soát dọc tuyến đường Bình Thành, lực lượng chức năng phường tạm giữ một xe lôi, ba xe đẩy tay, lập biên bản chín trường hợp vi phạm và đã xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Anh HVK, người dân sống tại khu vực trên, cho biết sau khi chính quyền ra quân xử lý, tình trạng ùn tắc, kẹt xe đã không còn. Người dân đi làm hay đón con đi học về khỏe hơn hẳn, không còn cảnh kẹt xe mỗi ngày. Bình thường giờ cao điểm là kẹt cứng.

Cũng theo chị LTN, người dân sống tại khu vực này, cho biết bà con trên tuyến đường này rất cảm ơn và ủng hộ cách làm của chính quyền địa phương. Có như vậy mới đưa khu vực họp chợ vào hoạt động nề nếp, quy củ hơn và quan trọng nhất là lập lại an ninh trật tự, không còn cảnh lấn chiếm lòng lề đường gây nên tình trạng ùn tắc, kẹt xe như lâu nay.

“Tuy nhiên, người dân vẫn mong chính quyền địa phương xem xét sắp xếp có một khu chợ đàng hoàng, được cấp phép để người dân mua bán hợp lệ. Ai cũng vì mưu sinh nên xử phạt hoài cũng tội bà con” - chị N nói.

Cũng theo ghi nhận của PV, trên tuyến đường Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình), sau khi báo phản ánh, chính quyền địa phương cũng đã ra quân tuần tra, xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Tình trạng kẹt xe vào giờ tan tầm đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng lề đường khi lực lượng chức năng không có mặt.

Nhanh chóng xử lý phản ánh của báo chí

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, cho biết sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh, UBND phường đã xây dựng kế hoạch nhằm tập trung, tăng cường công tác xử lý các trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực đường Bình Thành.

Đợt ra quân tuần tra, xử lý chợ tự phát tại đường Bình Thành nhằm tăng cường xử lý đối với các trường hợp buôn bán hàng rong, dùng xe lôi, xe kéo để kinh doanh dưới lòng đường. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để buôn bán, đậu xe không đúng quy định gây mất an toàn giao thông và trật tự đô thị. Ngoài ra, phường cũng sẽ phối hợp với công an quận để kiểm tra, xử lý triệt để đối với các phương tiện tự chế, gây mất an toàn giao thông.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Đức, sau khi ổn định tình hình trật tự đô thị trên địa bàn, UBND phường sẽ lập chốt kiểm soát tại đường Bình Thành, phân công các tổ trực chốt để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, không để tình trạng trên tái diễn.

Được biết hiện nay trên địa bàn phường có bố trí Trung tâm mua sắm Anh Hào nằm tại 666 đường số 1, phường Bình Hưng Hòa B để vận động tiểu thương vào đây buôn bán, nhằm giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường.

Tương tự, liên quan đến tình trạng chợ tự phát lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn, ông Lê Minh Truyền, Chủ tịch UBND phường 15, quận Tân Bình, cho biết ngay sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh, UBND phường đã có kế hoạch chấn chỉnh tình trạng trên. Theo đó, phường đã cử đội trật tự đô thị phường thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp họp chợ tự phát lấn chiếm lòng lề đường. Trả lại lòng lề đường thoáng đãng cho người dân thuận tiện đi lại.

Phường sẽ lấy ý kiến của người dân về việc thu phí vỉa hè Hiện tại, UBND phường đang có đề xuất trình UBND quận Tân Bình về việc bố trí khu vực buôn bán dành cho các tiểu thương, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đề đường. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng của phường sẽ tăng cường kiểm tra mỗi ngày. Đối với các cá nhân tái phạm, phường sẽ yêu cầu lập biên bản, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, UBND phường sẽ lấy ý kiến của người dân về việc thu phí vỉa hè theo đề xuất mới đây của TP. Ông LÊ MINH TRUYỀN, Chủ tịch UBND phường 15, quận Tân Bình

