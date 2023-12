Xử lý vi phạm từ đường dây nóng của CSGT: Bạn đọc ủng hộ!

Mới đây,Pháp Luật TP.HCM đăng tải bài viết: “Xử lý nhiều vụ từ đường dây nóng của cảnh sát giao thông” có nội dung đường dây nóng do Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập nên và quản lý đã tiếp nhận và xử lý hiệu quả nhiều phản ánh từ người dân về an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Bình luận về bài viết, nhiều bạn đọc ủng hộ mô hình tiếp nhận và xử lý phản ánh này của Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đồng thời, bạn đọc mong muốn nhân rộng cách làm hay và hiệu quả này đến các tỉnh, thành khác.

Sáng kiến hay và thiết thực

Bạn đọc Ngọc Anh chia sẻ: “Hoan hô sáng kiến của CSGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu! Một cách làm hay và gần gũi với người dân. Tôi đã lưu ngay số điện thoại đường dây nóng và giới thiệu cho người thân và bạn bè để phòng hờ nếu gặp tai nạn giao thông, kẹt xe, ẩu đả,… thì có thể gửi phản ánh được ngay”.

Tương tự, bạn đọc Thu Hương bày tỏ: “Tôi hoàn toàn ủng hộ và kiến nghị nhân rộng cách làm này ở các tỉnh, thành khác, đặc biệt là những thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng…”.

“Đối với đường dây nóng thông thường thì khó gửi hình ảnh xác minh. Bây giờ, thông qua đường dây nóng trên Zalo, người dân có thể gửi hình ảnh hoặc video giúp các chiến sĩ công an nhận diện và lưu giữ làm bằng chứng, hỗ trợ cho công tác xử lý những trường hợp vi phạm. Ngoài ra, tôi cũng mong là thông tin phản ánh sẽ được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng để người dân tin tưởng và tiếp tục gửi về đường dây nóng” – bạn đọc Ánh Tô viết.

Bạn đọc vui mừng vì đã có thêm một cách thức mới nhằm phản ánh các thông tin vi phạm an toàn giao thông, an ninh trật tự,… Ảnh: HUỲNH THƠ

Góp phần bảo đảm an toàn dịp lễ Tết

Bạn đọc Nguyễn Nhật Thành chia sẻ: “Qua bài viết, tôi biết được số đường dây nóng còn tiếp nhận thông tin ở các lĩnh vực khác như trật tự xã hội, kẹt xe ở các địa phương khác… Như vậy sẽ rất thuận tiện cho người dân, ai có thông tin gì thì đều có thể phản ánh hoặc xin tư vấn, hỗ trợ”.

“Dịp cuối năm cận kề Tết Nguyên đán là thời gian mà nhiều nhóm thanh niên xăm trổ, lêu lổng tổ chức tụ tập, đua xe, gây rối trật tự công cộng; có nhà thì tiệc tùng thâu đêm, hát karoke gây ồn ào,... Mong là nhờ số đường dây nóng này mà tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm, người dân an tâm vui chơi ngày lễ Tết” – bạn đọc Lê Tân viết.

Bạn đọc Thành Đông góp ý: “Luôn có người trực đường dây nóng là điều cần thiết để không bỏ lỡ tin nhắn hoặc cuộc gọi trình báo của người dân. Tuy nhiên, tôi lại lo rằng có vài người rảnh rỗi, thích gọi, nhắn tin làm phiền hoặc báo tin giả gây phiền hà và mất thời gian của lực lượng chức năng. Vui đâu thì chưa thấy mà đã thấy rước họa vào thân. Nếu gặp trường hợp đó thì tôi đề nghị truy cho ra tài khoản đó là của ai để xử lý thật nghiêm”.

