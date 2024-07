Xử phạt 7,5 triệu đồng một nhà xe hoạt động trong khu dân cư ở quận Bình Tân 31/07/2024 20:44

Người dân sống tại khu dân cư Nam Hùng Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân phản ánh, nhà xe Danh Danh (số 59, đường số 3A) có hành vi hoạt động không đúng giấy phép, lấn chiếm lòng đường, gây ô nhiễm, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Cụ thể, nhà xe Danh Danh sử dụng đường dân sinh để làm bến bãi, hoạt động trái phép trong khi khu dân cư xe cộ đông đúc, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt.

Trước đó, Sở GTVT TP đã nhận được văn bản của Công ty TNHH Quốc tế Danh Danh trình bày, đang hoạt động tuyến xe giường nằm vận chuyển khách từ chi nhánh 285 Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) đến 285 Sihanouk (274 Str, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh), đề nghị được phép trung chuyển khách từ 285 Phạm Ngũ Lão đến chi nhánh 33/4, ấp 11, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn và ngược lại.

Nhiều nhà xe hoạt động không đúng giấy phép ảnh hưởng đến người dân. Ảnh minh họa

Trả lời, Sở GTVT TP cho biết, Công ty TNHH Quốc tế Danh Danh chưa đăng ký đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại Sở GTVT TP. Ngoài ra, Sở GTVT TP chưa có thông tin Công ty TNHH Quốc tế Danh Danh đang tham gia khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia tại TP.HCM

Do đó, việc Công ty TNHH Quốc tế Danh Danh đề nghị được phép trung chuyển khách như trên là chưa phù hợp quy định.

Về vấn đề nhà xe Danh Danh (số 59 đường số 3A, Khu dân cư Nam Hùng Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân) hoạt động không đúng giấy phép, lấn chiếm lòng đường, gây ô nhiễm, Thanh tra Sở GTVT cùng Phòng Quản lý vận tải đường bộ thuộc Sở GTVT TP đã phối hợp với đơn vị liên quan của quận Bình Tân làm việc với Công ty TNHH Quốc tế Danh Danh.

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH Quốc tế Danh Danh đã cung cấp hợp đồng đại lý bán vé xe khách tuyến liên vận quốc tế từ TP.HCM đến Phnôm Pênh và ngược lại, cho Danh Danh International Co., Ltd (Danh Danh Express Bus) có trụ sở tại 285 Sihanouk BLVD, Phnom Penh City.

Theo Sở GTVT, hiện trên địa bàn TP.HCM không có đơn vị vận tải của TP và của Campuchia khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia. Do đó, việc Công ty TNHH Quốc tế Danh Danh ký hợp đồng đại lý bán vé xe khách cho Danh Danh International Co., Ltd (Danh Danh Express Bus) là chưa đúng quy định.

Về phía UBND quận Bình Tân, quận cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh thông tin phản ánh, kiểm tra và xử lý hoạt động của nhà xe này.

Cụ thể, vào ngày 27-2, UBND phường An Lạc phối hợp với Công an phường, Tổ Trật tự đô thị phường, Đội Quản lý trật tự đô thị quận tiến hành kiểm tra và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà xe Danh Danh về các vi phạm trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, với số tiền 5 triệu đồng. Cá nhân ông Danh Quai (thuộc nhà xe này) bị xử phạt số tiền 2,5 triệu đồng vào ngày 22-5 và buộc phải chấm dứt ngay các hành vi sử dụng trái phép hè phố gây cản trở giao thông.

Trong thời gian tới, quận Bình Tân cùng các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra và xử lý các nhà xe hoạt động không đúng quy định.