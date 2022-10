Xử phạt người đàn ông đánh gãy mũi nữ nhân viên thu phí đậu xe ở quận 1

11/10/2022 15:00

(PLO)- Do ảnh hưởng của mưa to kéo dài, từ 7 giờ sáng 10-10, trên địa bàn hai huyện miền núi Nam Trà My và Bắc Trà My đón lượng mưa lớn. Lưu lượng nước về hồ chứa Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 là hơn 3842m 3 /s, tương ứng với mực nước hồ ở cao trình 156,68m. Hồ Thủy điện Sông Tranh 2 đã giữ lại toàn bộ lượng nước về hồ, cắt lũ 100% cho các địa phương hạ du Nhà máy.