'Xuân biên phòng ấm lòng dân biên giới' trao quà 200 hộ khó khăn

(PLO)- Đông đảo người dân tại địa bàn các xã biên giới đã được trao quà và chăm lo tại chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới’ diễn ra ở Long An.

Ngày 6-1, Đồn Biên phòng Sông Trăng (xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân biên giới” và trao tặng quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn đóng quân nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Tại đây, Đồn Biên phòng Sông Trăng trao tặng 200 phần quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở 3 xã biên giới Hưng Hà, Hưng Điền và Hưng Điền B (huyện Tân Hưng). Mỗi phần quà gồm tiền mặt, gạo, mì gói và một số nhu yếu phẩm, tổng giá trị trên 100 triệu đồng (nguồn kinh phí do đơn vị vận động mạnh thường quân hỗ trợ).

Ông Nguyễn Thái Bình (ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà) vui mừng chia sẻ: "Phần quà sẽ giúp gia đình tôi giảm đi khó khăn trong dịp tết năm nay. Tôi rất biết ơn các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Sông Trăng và chính quyền các cấp đã luôn quan tâm giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Tôi xin hứa sẽ cùng với cán bộ, chiến sĩ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới".

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng trao 20 phần quà cho hộ dân khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Sông Trăng còn trao tặng 6 phần quà (mỗi phần 500.000 đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Nâng bước em tới trường".

Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Trăng cho biết nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cứ mỗi độ tết đến, xuân về, đơn vị triển khai, tổ chức các chương trình như thăm hỏi, tặng quà, chúc tết chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ và người dân, đặc biệt là người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới. Chương trình mong muốn không để ai thiếu tết, người dân biên giới có một mùa xuân trọn vẹn. Đồng thời, tri ân người dân trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

"Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, người dân sẵn sàng đồng hành, chung sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển" - thiếu tá Xuân Linh nói.

HUỲNH DU