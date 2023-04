Xuân Lan phủ nhận việc ăn chặn tiền; Hồng Đào xuất hiện trong phim đoạt Oscar

(PLO)- Xuân Lan phủ nhận việc ăn chặn tiền; Lý Hải xây nhà trọ phục vụ phim rồi đập bỏ; Hồng Đào xuất hiện trong phim đoạt Oscar...

Xuân Lan phủ nhận việc ăn chặn tiền

Ngày 14-4, người mẫu Xuân Lan có buổi gặp gỡ báo chí để làm rõ về thông tin cô trục lợi, ăn chặn tiền đám tang của đạo diễn Vũ Minh lan truyền thời gian qua.

Ngoài ra, anh Huỳnh Minh Triết, người bạn thân gắn bó với cố đạo diễn Vũ Minh trong hơn 15 năm cũng có mặt.

"Thời gian qua, có nhiều tin đồn về việc tôi làm giả tin nhắn dặn dò trước khi mất của anh Vũ Minh từ bệnh viện với mục đích chiếm đoạt tài sản hay dàn dựng hiện trường giả khi anh Vũ Minh mất đến trục lợi, ăn chặn tiền phúng điếu…

Tôi khẳng định không làm những điều đó và sẵn sàng đối chất với nhiều bên. Những thông tin này xúc phạm, ảnh hưởng đến nhiều người, trong đó có tôi. Tôi muốn làm rõ để lấy lại sự trong sạch của mình" - Xuân Lan nói.

Tại buổi gặp, Xuân Lan cũng đã đưa ra toàn bộ sao kê ngân hàng số tiền cô kêu gọi từ thiện từ bạn bè, học trò để giúp đỡ cố đạo diễn Vũ Minh khi nằm viện điều trị bệnh cũng như lo lắng tang lễ (từ ngày 15-2-2022 đến 19-3/2022).

Nữ siêu mẫu cũng cho biết, toàn bộ tiền còn lại sau khi lo cho cố nghệ sĩ được cô chuyển qua cho ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc sân khấu kịch IDÉCAF để thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

Cô mong muốn chấm dứt mọi tin đồn kể trên. Trong trường hợp Xuân Lan phát hiện thêm đối tượng xúc phạm danh dự, vu khống, cô sẽ nhờ sự can thiệp của pháp luật để giải quyết.

Lý Hải xây nhà trọ phục vụ phim rồi đập bỏ

Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của Lý Hải có một cảnh quay “đinh” diễn ra trong dãy nhà trọ ven đường quốc lộ.

Để chuẩn bị cho cảnh quay này, ê-kíp phim đã trực tiếp xuống Định Yên (Đồng Tháp) để tìm rất nhiều nhà trọ khác nhau. Thậm chí, một số nơi còn sẵn sàng hỗ trợ đoàn phim hết mình.

Tuy nhiên, những bối cảnh đó lại không thích hợp với kịch bản. Sau nhiều lần tìm kiếm, anh không thể tìm được nhà trọ nào ưng ý. Bên cạnh đó, cảnh phim có khá nhiều tình tiết nhạy cảm nên Lý Hải không dám mượn nhà của người dân để ghi hình.

Do đó mà Lý Hải quyết định thuê nguyên một bãi đất trống lớn, cỏ mọc um tùm để dựng cả một khu nhà trọ như thật.

Quá trình làm việc tâm huyết và chỉn chu của Lý Hải được đền đáp bằng một khu nhà trọ không khác gì đã được xây dựng từ lâu. Tuy nhiên, sau khi quay xong thì đoàn đã phải đập bỏ để trả lại hiện trạng khu đất cho người dân.

Lật Mặt 6: Tấm vé định mệnh mở bán vé sớm ngày 20-4 và có suất chiếu đặc biệt lúc 19h ngày 26-4 và 27-4 tại các rạp trên toàn quốc

Hồng Ánh, Anh Thư quý phái trong poster “Hoa vương”

Nhà sản xuất bộ phim “Hoa vương” chính thức công bố poster chính và poster nhân vật với sự tham gia của NSƯT Quốc Trọng, Anh Thư, Hồng Ánh, Ngọc Quỳnh, Thanh Thúy, Rima Thanh Vy, Otis, Tam Triều Dâng…

Thuộc thể loại tâm lý-tình cảm-gia đình, Hoa Vương do Vie Channel sản xuất và phát sóng sớm trên ứng dụng VieON.

Poster chính của Hoa vương cho thấy bầu không khí nguy hiểm khi các nhân vật đều thể hiện sự toan tính bên trong.

Anh Thư và Hồng Ánh cùng lựa chọn trang phục màu đỏ quyền lực khi cùng đảm nhận nhân vật người phụ nữ tham vọng. 5 diễn viên còn lại còn lại gồm NSƯT Quốc Trọng, Thanh Thúy, Ngọc Quỳnh, Otis, Tam Triều Dâng diện lên người bộ trang phục màu tối quyền quý pha chút bí hiểm.

Đặc biệt, trong số 8 nhân vật, sự tồn tại cô độc của cô gái trẻ trong bộ váy trắng tinh khôi, kích thích sự tò mò về vai trò này của Rima Thanh Vy.

Ngoài poster chính, poster nhân vật còn cho thấy sự chỉn chu từ những chi tiết nhỏ. Sự tương phản của các diễn viên khiến khán giả thêm phần mong chờ cú plot twist (nút thắt) trong Hoa Vương.

Quy tụ dàn cast là những bảo chứng diễn xuất hàng đầu của làng phim ảnh Việt và gương mặt diễn viên mới, Hoa vương tạo sức hút ngay khi những hình ảnh đầu tiên được công bố. Qua poster chính và poster nhân vật, bộ phim cho thấy mối quan hệ “bất ổn” giữa các tuyến nhân vật. Mỗi người có định mệnh riêng, nắm giữ nhiều “nút thắt” đáng mong chờ.

Hồng Đào xuất hiện trong phim đoạt Oscar

Hồng Đào xuất hiện trong tập 8 của series với thời lượng khoảng năm phút. Nữ diễn viên vào vai Hang Trinh Lau - mẹ của nữ chính Amy Lau (Ali Wong).

Amy vốn là phụ nữ thành đạt nhưng chịu nhiều ẩn ức trong hôn nhân với người chồng Geogre (Joseph Lee).

Trước bờ vực ly hôn, Amy quyết định trở về nhà và gặp bố mẹ. Hội ngộ con gái sau thời gian dài xa cách, bà Hang Trinh Lau nấu bữa tối chiêu đãi con với món canh chua - đặc sản quê hương.

Trong bữa cơm, Amy ngầm đổ lỗi cho cuộc hôn nhân của bố mẹ khiến cô chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, và giờ cô đang lặp lại sai lầm của họ.

Khi Amy kể với mẹ từng phát hiện bố ngoại tình năm cô học lớp 12, bà nói đã biết chuyện đó từ lâu và chấp nhận.

"Khi già đi, con sẽ nhận ra nếu cứ nhìn lại, con sẽ sụp đổ. Dù chuyện gì xảy ra, hãy để lại nó phía sau"- bà Hang Trinh động viên con.

Trên nhiều diễn đàn phim Việt, khán giả cho biết bất ngờ khi thấy Hồng Đào góp mặt trong một dự án quốc tế đang được quan tâm.

Trên trang cá nhân, Hồng Đào nói nhận lời mời của đơn vị sản xuất vì tâm đắc với phần kịch bản vui nhộn, chân thực. "Dù chỉ đóng vai khách mời, với tôi, dự án là một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình làm nghề" - Hồng Đào cho biết.

Beef thuộc thể loại hài đen (black comedy), dài 10 tập, ra mắt ngày 6-4. Phim đứng đầu danh sách tác phẩm được xem nhiều nhất Netflix, được giới chuyên môn phản hồi tích cực với điểm "tươi" 99% trên Rotten Tomatoes.

Phim là dự án của A24 - công ty sản xuất Everything Everywhere All at Once, tác phẩm đại thắng Oscar 2023 hồi tháng 3 với bảy giải.

