Xuất khẩu dệt may nhắm đích 44 tỉ USD dù gặp nhiều khó khăn

(PLO)- Dù dự báo quý IV/2022 sẽ gặp nhiều khó khăn song ngành dệt may Việt Nam vẫn nhắm mục tiêu xuất khẩu đạt 44 tỉ USD.

Tại sự kiện Cotton Day Việt Nam 2022 được tổ chức sáng 30-9 tại TP.HCM, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam, cho rằng với trước những ảnh hưởng lạm phát trên thế giới, ở quý IV/2022 các doanh nghiệp dệt may vẫn sẽ gặp khó. Dự kiến ảnh hưởng kéo dài tới quý I/2023, thậm chí nửa đầu năm 2023.

Mặc dù vậy, ông Giang cho biết tình hình xuất khẩu 9 tháng qua ước đạt khoảng 35 tỉ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Đây là một nỗ lực rất lớn đối với ngành dệt may Việt Nam trước những sức ép về thị trường trên thế giới" - ông Giang nhấn mạnh.

Cũng theo vị này, để có được con số ấn tượng trên thì các doanh nghiệp dệt may đã thích ứng rất nhanh trước áp lực của thị trường.

Thứ nhất, nếu trước đây chúng ta chỉ chăm chú vào 5 thị trường truyền thống thì hiện các doanh nghiệp ngành dệt may đang chuyển dịch sang nhiều thị trường mới.

Thứ hai, các doanh nghiệp Việt thích ứng trong bối cảnh nhiều đơn hàng có tính chuyên môn hóa cao như sản phẩm đồ jean, đồ kaki các loại, đồ thun… đều bị thiếu đơn hàng, có doanh nghiệp thiếu đến 35%, thì đến nay các doanh nghiệp đã chuyển từ mặt hàng dệt kim sang dệt thoi một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp may mặc Việt Nam cũng đã thích ứng nhanh trong việc đầu tư dây chuyền, thiết bị công nghệ tự động hóa, thích ứng được cơ cấu mặt hàng thay đổi để đầu từ dệt kim sang dệt thoi.

Thứ tư, trước những áp lực lạm phát trên toàn cầu khiến lượng đơn hàng giảm sút, thể hiện rõ ở quý III và gây nhiều áp lực lên quý IV, các doanh nghiệp đã chủ động sắp xếp lại cơ cấu lao động và sản lượng sản xuất.

Theo đó một số doanh nghiệp đã giảm giờ làm, không tăng ca để vừa duy trì được nguồn lao động, lương cho nhân viên vừa đáp ứng vừa đủ các đơn hàng, tránh lãng phí không đáng có.

Thứ năm, các doanh nghiệp Việt đã mạnh dạn mở rộng thị trường, tiến tới mô hình đa quốc gia khi hiện nay chúng ta đã tập trung phát triển được 26/27 quốc gia trong khối EU. Đây là một nỗ lực lớn của ngành dệt may.

"Trước những thay đổi tích cực của doanh nghiệp dệt may Việt Nam, chúng tôi vẫn kỳ vọng và đặt mục tiêu dệt may đạt 44 tỉ USD vào cuối năm nay" - Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam kỳ vọng.

Ông Vũ Đức Giang cũng khuyến nghị, trước sức ép về nguyên liệu đầu vào đang tăng cao, các doanh nghiệp nên biết chấp nhận luật chơi, đồng thời có những thay đổi linh hoạt trước những chính sách, đạo luật của một số nước về tiêu chuẩn sản xuất xanh, sạch, an toàn, tái chế.

THU HÀ