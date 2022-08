Xúc động tiễn đưa 3 liệt sĩ PCCC

Chiều 5-8, lễ viếng và truy điệu ba chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh trong khi làm nhiệm vụ được tổ chức long trọng tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội).

Các chiến sĩ gồm: Thượng tá Đặng Anh Quân (45 tuổi), Đội trưởng Đội PCCC; Thượng úy Đỗ Đức Việt (24 tuổi), cán bộ PCCC; hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi), chiến sĩ PCCC.

“Bố và gia đình tự hào về con”

Vào buổi sáng cùng ngày, tại Nhà tang lễ BV 19-8 (Bộ Công an), nhiều người đã tới dự lễ di quan, thi hài của ba liệt sĩ được đưa về nhà, rồi đưa tới Nhà tang lễ quốc gia để tổ chức lễ viếng.

Khi tiếng nhạc “hồn tử sĩ” cất lên, mọi người đều xúc động, tiếc thương cho những chiến sĩ đã nằm xuống vì sự bình yên của nhân dân.

Tuổi cao nhưng bà Nguyễn Thị Thư - một người dân đã hoãn việc khám bệnh, đi xe buýt đến viếng ba chiến sĩ. “Tôi muốn đến để tri ân các liệt sĩ đã hy sinh vì an toàn của người dân. Trước đây tôi từng làm bác sĩ, cũng hay cứu chữa người bị bỏng nên hình ảnh các anh lao vào biển lửa cứu người khiến tôi rất cảm động” - bà Thư chia sẻ.

Bản thân làm trong ngành công an nhân dân, từng đảm nhận các vị trí công tác khác nhau, ông Đỗ Văn Tư, cha của Thượng úy Đỗ Đức Việt, trải lòng: “Người ta nói nếu mất cha mẹ, đứa trẻ là mồ côi, đàn ông mất vợ là góa vợ, phụ nữ mất chồng là quả phụ nhưng chẳng có tên gọi nào cho cha mẹ mất con cả. Nỗi đau của vợ chồng tôi không thể nói thành lời…”. “Vài hôm nữa, khi hậu sự của cháu hoàn tất, mọi người trở lại cuộc sống thường nhật. Còn vợ chồng tôi mãi mãi mất đứa con, em gái Việt không còn người anh trai. Xót xa lắm!... Khi xảy ra hỏa hoạn, lính cứu hỏa luôn lao vào biển lửa. Con đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bố và gia đình tự hào về con, vĩnh biệt người đồng đội của bố!” - ông Tư nghẹn ngào nói.

Cũng theo ông Tư, từ nhỏ Đỗ Đức Việt thích làm việc thiện, ra ngoài gặp ai có hoạn nạn anh đều giúp đỡ, luôn mở rộng tấm lòng với mọi người và đến với ngành cứu hỏa như lẽ tự nhiên.

“Nó hứa cuối năm nay sẽ cưới vợ và ở gần để còn chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già, vậy mà...” - ông Tư bỏ ngỏ câu nói.

Lực lượng Công an TP Hà Nội, trong đó có tuổi trẻ Công an TP đã phát động học tập tấm gương của ba liệt sĩ hy sinh vì bình yên cuộc sống.

Tổ quốc ghi công, nhân dân mãi biết ơn

Theo Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội, sự ra đi của ba cán bộ, chiến sĩ công an, trong đó có hai đồng chí đoàn viên, thanh niên là mất mát vô cùng to lớn.

Đối với lực lượng thanh niên thủ đô, chúng tôi quyết tâm biến đau thương thành hành động cách mạng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hơn nữa đảm bảo tuyệt đối an toàn trên địa bàn TP Hà Nội, góp phần vào sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự tại thủ đô và Tổ quốc” - Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng phát biểu.

Trong lễ tang, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao huân chương Chiến công và bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân ba liệt sĩ cảnh sát PCCC Hà Nội.

Sau khi viếng, Đại tướng viết trong sổ tang: “Hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ hôm nay đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam; là nguồn động lực, thôi thúc cổ vũ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước mọi hiểm nguy, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tổ quốc ghi công và nhân dân mãi ghi tạc hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của các đồng chí.

Xin gửi tới gia đình các đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được. Mong các đồng chí yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng!”.

Còn Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi: “Vô cùng thương tiếc Liệt sĩ Đặng Anh Quân, Liệt sĩ Đỗ Đức Việt, Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc. Xin chia buồn sâu sắc cùng toàn thể gia quyến. Cầu chúc linh hồn các anh siêu thoát về với tổ tiên, với trời Phật”.

Trước những hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, cấp bách phục vụ quốc phòng, an ninh của ba cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC Công an TP Hà Nội, ngày 2-8, Chủ tịch nước đã truy tặng huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công; bộ trưởng Bộ Công an đã ký các quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với ba chiến sĩ.

Lễ tang diễn ra trong không khí trang trọng, thi hài ba liệt sĩ được đặt nghiêm trang tại Nhà tang lễ quốc gia, các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Nội, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm.•