Xung đột giữa Israel và lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) ngày qua vẫn rất căng thẳng. Hamas tố Israel tấn công nhiều bệnh viện ở phía bắc Gaza, trong khi đó Israel nói là do nhóm khủng bố bên trong Gaza bắn trượt.

Hamas, Israel tố nhau bắn phá nhiều bệnh viện ở Dải Gaza

. Theo hãng tin Al Jazeera, các quan chức địa phương ở Dải Gaza cho biết lực lượng Israel đã tấn công cố gắng chiếm một số bệnh viện ở phía bắc, bao gồm bệnh viện Al-Shifa và Al-Quds.



Giám đốc bệnh viện Al-Shifa - ông Muhammad Abu Salmiya cho biết nhân viên y tế sẽ ở bên bệnh nhân cho đến “giây phút cuối cùng” bất chấp nguy hiểm giao tranh. Giám đốc Al-Shifa cho biết bệnh viện đã tiếp nhận thi thể của 50 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào trường Al-Buraq ở Dải Gaza. Ít nhất 6 người thiệt mạng trong các vụ không kích ở trại tị nạn Jabalia (phía bắc Dải Gaza) và Al-Bureij (trung tâm Dải Gaza).

Riêng tại bệnh viện Al-Quds, ngoài bị tấn công, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cảnh báo bệnh viện này có nguy cơ phải đóng cửa do hết nhiên liệu sử dụng. Theo tổ chức này, việc bệnh viện đóng cửa đồng nghĩa với việc các bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt và trẻ sơ sinh trong lồng ấp sẽ chết, cũng như sẽ khiến hàng trăm bệnh nhân không được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế.

. Theo tờ The Times of Israel, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Avichay Adraee ngày 10-11 nói rằng vụ nổ tại bệnh viện Al-Shifa là do một nhóm khủng bố ở Palestine phóng trượt tên lửa.

Khói và pháo sáng bốc lên ở Dải Gaza sau đợt tấn công của Israel đêm 10-11. Ảnh: AP

Theo ông Adrae, những kẻ khủng bố đang cố gắng nhắm mục tiêu vào lực lượng Israel hoạt động gần bệnh viện, tuy nhiên họ đã nhắm trượt và tấn công chính trung tâm y tế.

Phát ngôn viên khác của Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Richard Hecht cho biết lực lượng Israel sẽ "tiêu diệt" các chiến binh Hamas nếu thấy các chiến binh này “khai hoả từ bệnh viện".

. Ở một diễn biến khác cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết rằng đã tấn công một số cứ điểm của nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở miền nam Lebanon để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào miền bắc Israel trước đó cùng ngày.

Lực lượng này cho biết rằng các địa điểm nói trên bao gồm một kho vũ khí và cơ sở hạ tầng tình báo mà nhóm Hezbollah sử dụng để chỉ đạo tấn công Israel.

HĐBA LHQ họp bàn tình hình nhân đạo ở Dải Gaza

Tại phiên họp giao ban của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 10-11, các quan chức LHQ đã thảo luận về tình hình nhân đạo ở Gaza, trong bối cảnh các đại diện của Israel và Palestine tại LHQ cáo buộc nhau tấn công các cơ sở y tế, đài CNN đưa tin.

HĐBA LHQ dành một phút mặc niệm (trước những cái chết của người dân trong xung đột Israel-Hamas) trước phiên họp giao ban ngày 10 tháng 11. Ảnh: AFP

Mô tả tình hình thảm khốc đang diễn ra ở Dải Gaza, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus nói rằng “nhà xác tràn ngập thi thể, và hiện hàng chục nghìn người đang trú ẩn tại các bệnh viện”.

Ông Ghebreyesus cho biết WHO đã xác minh hơn 250 vụ tấn công vào cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Gaza và Bờ Tây kể từ ngày 7-10, cũng như có 25 vụ tấn công vào cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Israel.

Theo ông, một nửa trong số 36 bệnh viện ở Dải Gaza và 2/3 trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu ở đây không hoạt động.

“Tôi hoàn toàn hiểu được sự tức giận, đau buồn và sợ hãi của người dân Israel sau các cuộc tấn công khủng khiếp, dã man và phi lý của Hamas và các nhóm vũ trang khác nhằm vào dân thường Israel vào ngày 7-10. Tôi cũng hiểu sự tức giận, đau buồn và sợ hãi của người dân Gaza, những người đã phải chịu đựng 16 năm bị phong tỏa và hiện đang phải chịu đựng cảnh gia đình, nhà cửa, cộng đồng và cuộc sống bị tàn phá" - ông nói.

Tại cuộc họp, các đại diện của Israel và Palestine tại LHQ đã cáo buộc nhau tấn công vào các cơ sở y tế của đối phương.

Ông Riyad Mansour - Quan sát viên thường trực của Nhà nước Palestine tại LHQ - cáo buộc Israel muốn dân Palestine rút đi nơi khác.

“Các bệnh viện đã trở thành mục tiêu chính của Israel. Chúng bị bao vây và khu vực lân cận thì bị ném bom. Israel muốn đẩy chúng tôi ra khỏi đất nước của chúng tôi” - ông nói.

Phần mình, Đại sứ Israel tại LHQ Gilad Erdan có phát ngôn gay gắt trước hội đồng.

“Đáng buồn thay, họ đang truyền tải những thông tin sai sự thật, hoàn toàn xa rời thực tế” - ông Erdan nói.



Ông Erdan cáo buộc Hamas nhắm mục tiêu vào các bệnh viện và sử dụng bệnh viện làm căn cứ cũng như sử dụng xe cứu thương làm phương tiện di chuyển.

“Mỗi nhân viên y tế, bác sĩ và bệnh nhân ở Gaza đều là lá chắn sống cho Hamas” - ông Erdan nhấn mạnh.

Hơn 100 nhân viên LHQ thiệt mạng ở Gaza

Ngày 10-11, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho Người tị nạn Palestine ( UNRWA) cho biết ít nhất 100 nhân viên của cơ quan này đã thiệt mạng ở Gaza kể từ ngày 7-10, CNN đưa tin.

Đống đổ nát sau đợt không kích của Israel ở Gaza ngày 10-11. Ảnh: GETTY IMAGES

“Các bậc cha mẹ, giáo viên, y tá, bác sĩ, bảo vệ, nhân viên hậu cần, nhân viên hỗ trợ, tất cả đều phục vụ cộng đồng. Chúng tôi tôn vinh cống hiến và sự hiện diện của họ" - UNRWA cho biết.

Người đứng đầu UNRWA - ông Philippe Lazzarini cũng cho biết ông rất đau buồn trước cái chết của các đồng nghiệp và kêu gọi ngừng bắn nhân đạo.

Theo trang web của UNRWA, cơ quan này có hơn 10.000 người làm việc tại Văn phòng thực địa ở Gaza.

DƯƠNG KHANG