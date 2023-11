Xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) ngày qua tiếp tục leo thang nguy hiểm và có dấu hiệu lan rộng trong khu vực.

Israel bác khả năng ngừng bắn tạm thời bất chấp lời kêu gọi từ Mỹ

Ngày 3-11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục tiến lên ở Gaza, loại trừ khả năng có một lệnh ngừng bắn tạm thời cho đến khi Hamas thả tất cả con tin, theo hãng tin Reuters.

“Tôi đã nói rõ rằng chúng tôi đang tiếp tục sử dụng toàn lực và Israel từ chối lệnh ngừng bắn tạm thời nếu Hamas không thả con tin của chúng tôi” - ông Netanyahu nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tel Aviv (Israel) ngày 3-11. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Nhà lãnh đạo Israel đưa ra tuyên bố trên khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm tới Israel và kêu gọi một lệnh “tạm dừng nhân đạo” để đảm bảo thả con tin và cho phép phân phối viện trợ vào Dải Gaza.

“Chúng tôi tin rằng ngừng bắn tạm thời sẽ tạo điều kiện cho mọi nỗ lực nhân đạo” - ông Blinken nói với phóng viên sau cuộc gặp với ông Netanyahu.

Ngày qua, ông Blinken cũng đã gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog và lãnh đạo đảng đối lập Israel (đảng Đoàn kết Dân tộc) Benny Gantz để thảo luận về những nỗ lực nhằm “duy trì sự bình tĩnh và ổn định ở Bờ Tây” và tình hình nhân đạo ở Gaza.

Sau cuộc gặp, ông Blinken cho biết các quan chức Israel đã cam kết với ông rằng sẽ lên án hành vi bạo lực của người Israel với người Palestine ở Bờ Tây.

“Ông Blinken tái khẳng định rằng Mỹ ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước chủ nghĩa khủng bố phù hợp với luật nhân đạo quốc tế” - Bộ Ngoại giao Israel cho biết sau các cuộc gặp.

Ngày 4-11, ông Blinken dự kiến ​​sẽ đến Jordan để hội đàm với ngoại trưởng của 5 nước Ả Rập khi xung đột Israel-Hamas bước sang tuần thứ 5.

Israel tấn công xe cứu thương, 15 người chết

Lực lượng Phòng vệ Israel đã nhận trách nhiệm vụ không kích vào một xe cứu thương ở phía bắc Dải Gaza trong ngày 3-11, cho rằng chiếc xe do các chiến binh Hamas sử dụng để vận chuyển nhân lực và vũ khí, theo tờ The Times of Israel.

“Một số thành viên khủng bố của Hamas đã thiệt mạng trong cuộc tấn công” - Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết, lưu ý rằng sẽ sớm công bố các “thông tin chi tiết hơn” về vụ việc.

Lực lượng Phòng vệ Israel cũng nhấn mạnh rằng khu vực mà Israel thực hiện vụ tấn công là “khu vực chiến sự” và Israel đã “liên tục kêu gọi” dân thường sơ tán xuống phía nam vì sự an toàn.

Bộ Y tế Gaza cho biết đã có 15 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương sau vụ tấn công.

Người dân ở Gaza kéo xe cứu thương sau khi chiếc xe bị hỏng do cuộc tấn công của Israel ngày 3-11. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn của Bộ Y tế Palestine tại Gaza cho biết xe cứu thương trên đang trong đoàn xe chở bệnh nhân bị thương từ Bệnh viện Al-Shifa (Gaza) đến cửa khẩu biên giới Rafah (giáp với Ai Cập).

Người phát ngôn nói thêm rằng Bộ Y tế Gaza đã thông báo cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế về kế hoạch di chuyển của đoàn xe. Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế xác nhận đã được thông báo về kế hoạch này.

Sau vụ tấn công, thủ lĩnh chính trị của Hamas là ông Ismail Haniyeh đã chỉ trích vụ việc, cho rằng vụ tấn công phản ánh “tình trạng khó khăn” của lực lượng Israel.

“Những vụ thảm sát này phản ánh tình trạng khó khăn mà lực lượng chiếm đóng Israel và lực lượng mặt đất của họ gặp phải khi đối mặt với những chiến binh kháng chiến của chúng tôi” - ông Haniyeh nói.

Ông Haniyeh tuyên bố Hamas “sẽ tiếp tục kháng chiến để bảo vệ nhân dân bằng tất cả sức mạnh của mình”.

Vị thủ lĩnh Hamas cũng kêu gọi nước láng giềng Ai Cập mở hoàn toàn cửa khẩu biên giới Rafah, đồng thời kêu gọi người dân trong khu vực và thế giới “tiếp tục bày tỏ sự phẫn nộ” nhằm đáp trả Israel và các đồng minh.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày qua đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và các nhân viên y tế sau vụ việc.

“Chúng tôi nhắc lại: Bệnh nhân, nhân viên y tế, cơ sở vật chất và xe cứu thương phải luôn được bảo vệ” - ông Tedros nhấn mạnh.

Cùng ngày, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza đã tiêu diệt 10 chỉ huy các lữ đoàn và tiểu đoàn Hamas kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo ông Hagari, Lực lượng Phòng vệ Israel vẫn ưu tiên tập trung vào Dải Gaza bất chấp căng thẳng do các cuộc tấn công liên tục của nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) ở phía bắc Israel.

Lãnh đạo Hezbollah lần đầu lên tiếng về xung đột Israel-Hamas

Ngày 3-11, lãnh đạo nhóm Hezbollah - ông Hassan Nasrallah lên tiếng về xung đột Israel-Hamas, theo kênh Al Jazeera.

Trong thông điệp video được phát trên truyền hình, ông Nasrallah hoan nghênh cuộc tấn công ngày 7-10 của Hamas vào Israel nhưng khẳng định Hezbollah không liên quan vụ việc.

Lãnh đạo Hezbollah cũng nói rằng Iran cũng như các nhóm Hồi giáo vũ trang do Iran hậu thuẫn không liên quan xung đột. Ông Nasrallah cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về xung đột.

“Gaza và người dân Gaza đã quay cuồng dưới gánh nặng của các cuộc oanh tạc từ trên không dã man và tàn bạo. Mỹ vẫn im lặng trước hình ảnh hàng nghìn trẻ em Gaza bị xé nát do tên lửa của Israel” - ông Nasrallah chỉ trích Mỹ, nói thêm rằng phản ứng của Mỹ đã vạch trần “sự đạo đức giả” của phương Tây.

Biểu tình tại thủ đô Beirut (Lebanon) thể hiện sự ủng hộ với lãnh đạo nhóm Hezbollah - ông Hassan Nasrallah khi thông điệp video của ông được phát trên truyền hình hôm 3-11. Ảnh: REUTERS

Ông Nasrallah kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza. Lãnh đạo Hezbollah không cho biết liệu nhóm này có chính thức tham gia xung đột Israel-Hamas hay không song có nói “tất cả các lựa chọn” đều để ngỏ. Nhận xét làm dấy lên mối lo ngại về khả năng xung đột lan rộng trong khu vực.

Đáp lại thông điệp của ông Nasrallah, Mỹ kêu gọi Hezbollah không lợi dụng cuộc chiến Israel-Hamas.

“Chúng tôi và các đối tác của mình đã nói rõ: Hezbollah và các chủ thể khác – nhà nước hay phi nhà nước – không nên cố gắng lợi dụng cuộc xung đột đang diễn ra” - người phát ngôn (không nêu tên) của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nói.

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không tìm cách leo thang hoặc mở rộng cuộc xung đột.

“Điều này có khả năng trở thành một cuộc chiến tranh đẫm máu giữa Israel và Lebanon hơn cả năm 2006. Mỹ không muốn thấy cuộc xung đột này mở rộng sang Lebanon” - người phát ngôn nói thêm.

Bình luận về bài phát biểu của lãnh đạo Hezbollah, ông Osama Hamdan - một nhân vật cấp cao của Hamas có mặt Lebanon nói rằng đã đến lúc Hezbollah chứng minh cam kết đối với chiến thắng của Hamas như ông Nasrallah đã nói.

“Những lời của ông ấy về tầm quan trọng của việc dừng cuộc tấn công vào Gaza và chiến thắng của Hamas là rõ ràng và quan trọng. Cam kết của Hezbollah đối với hai mục tiêu này giờ đây đòi hỏi phải có hành động thực tế” - theo ông Hamdan.

Trong ngày 3-11, giao tranh giữa lực lượng Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tấn công vào các đơn vị của Hezbollah ở biên giới Lebanon sau khi các đơn vị này phóng hàng chục tên lửa chống tăng vào lãnh thổ Israel.

Truyền thông Israel: Israel đang chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Zelensky

Kênh truyền hình 12 của Israel ngày 3-11 đưa tin công tác chuẩn bị cho chuyến thăm vào tuần tới của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Israel đang ở giai đoạn tiến triển.

Kênh 12 dẫn lời Bộ trưởng Giáo dục Israel Yoav Kisch rằng chuyến thăm như vậy “sẽ gửi đi một thông điệp quan trọng”.

Theo kênh này, chuyến thăm sẽ cho thấy “điều gì đó về một mặt trận thống nhất của Israel, Ukraine, châu Âu và Mỹ chống lại trục Nga-Iran”.

Cũng theo kênh này, Israel cho rằng chuyến thăm sẽ tăng cường tính hợp pháp của Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas.

Ông Zelensky đã đề nghị đến thăm Israel từ 2 tuần trước, Israel khi đó từ chối vì cho rằng chưa phải là thời điểm thích hợp.

Xung đột Israel-Hamas 3-11: Israel bao vây Gaza; Ông Blinken sang Israel; Tình báo Mỹ nghi Wagner sắp gửi tên lửa cho Hezbollah (PLO)- Israel tuyên bố bao vây hoàn toàn Dải Gaza; có tin tình báo Mỹ nghi Wagner sắp gửi hệ thống tên lửa phòng không cho Hezbollah; Ông Blinken tới Tel Aviv trước áp lực kêu gọi Israel ngừng bắn.

THẢO VY