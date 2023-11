Xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang nghiêm trọng trong ngày 9-11 khi số người chết ở Gaza đã vượt quá 10.500 người, trong đó có hơn 4.300 trẻ em, theo kênh Al Jazeera.

Ngày 9-11, Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố tiếp tục mở rộng hoạt động trên bộ ở Gaza và cho biết đã phá hủy 130 đường hầm của Hamas kể từ đầu xung đột. Cùng ngày, hãng thông tấn Wafa của Palestine đưa tin một cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực lân cận BV Al-Nasr (phía Tây Gaza) đã làm ba người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Cũng theo Wafa, Israel đã bắn một số tên lửa xung quanh BV Al-Shifa (cơ sở y tế lớn nhất Gaza) khiến các mảnh tên lửa rơi xuống sân của bệnh viện.

Các thông tin về diễn biến giao tranh được đưa ra trong bối cảnh tình hình nhân đạo ở Dải Gaza báo động từng giờ. Trong ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm gia tăng ở Gaza do các cuộc oanh tạc của Israel, tờ The Guardian đưa tin.

Theo WHO, các cuộc giao tranh làm gián đoạn hệ thống y tế cũng như khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh, thêm vào đó, việc rất nhiều người sống chung trong các trại tị nạn làm tăng nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm. WHO cho biết thêm trong ngày 9-11, một chuyến hàng hiếm hoi chở thuốc men và vật tư y tế đã đến BV Al-Shifa. Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý rằng số lượng hàng viện trợ “vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu to lớn ở Dải Gaza”.

Trước tình hình trên, từ khắp nơi trên thế giới, ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi ngừng bắn, bảo vệ mạng sống của dân thường vô tội.

Người Palestine sơ tán từ phía Bắc Dải Gaza về phía Nam vào ngày 8-11 khi giao tranh ở phía Bắc tăng cao. Ảnh: AP

Ngày 9-11, Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Volker Türk nói rằng cả Hamas và Israel đều phạm tội ác chiến tranh và kêu gọi hai bên ngừng bắn, theo đài CNN. Ông Türk kêu gọi Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn trên cơ sở ba mệnh lệnh nhân quyền: cung cấp viện trợ cho Gaza, thả con tin và chấm dứt lâu dài sự chiếm đóng “dựa trên các quyền của cả người Palestine và người Israel”.

Trước đó, trong cuộc họp ngày 8-11 tại Nhật Bản, ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã ra tuyên bố chung kêu gọi “tạm ngừng bắn nhân đạo” để cho phép viện trợ vào Gaza, giải phóng con tin, đồng thời tìm cách quay lại tiến trình hòa bình sâu rộng hơn.

THẢO VY