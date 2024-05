Xưng nhà báo đi cưỡng đoạt tiền chủ các bãi đá 05/05/2024 11:15

(PLO)-Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam một người tự xưng nhà báo cùng sáu đồng phạm cưỡng đoạt tài sản của các chủ bãi khai thác đá.

Ngày 5-5, một nguồn tin cho hay cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Hùng (tên gọi khác là Hùng Cường, 38 tuổi, ngụ TP Pleiku, Gia Lai) để điều tra tội cưỡng đoạt tài sản.

Cùng thời điểm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can, bắt tạm giam sáu người gồm Lê Ngô Vĩnh Phát, Võ Văn An, Hồ Công Vũ, Trần Đình Hậu, Nguyễn Văn Thiều, Lê Nguyễn Tấn Sinh cùng tội cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định Hùng là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án trên.

Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giam Phạm Ngọc Hùng và sáu đồng phạm. Ảnh: CA.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: từ năm 2022 đến 2023, Phạm Ngọc Hùng đến gặp chủ các bãi khai thác đá tự phát tại các huyện Chư Sê, Chư Prông của tỉnh Gia Lai để nắm thông tin liên quan hoạt động khai thác đá trái phép.

Sau đó, Hùng tự xưng là nhà báo đang công tác tại tạp chí MT&ĐT khu vực Tây Nguyên đóng tại Gia Lai. Hùng nói có quan hệ với nhiều người có thể bảo kê cho các bãi khai thác đá.

Hùng đặt vấn đề với chủ các bãi đá phải bán hết số đá khai thác được cho Hùng nếu muốn tiếp tục hoạt động. Khi có người đến mua, chủ các bãi đá phải bán giá do Hùng đưa ra, thường cao hơn thị trường từ 15% trở lên. Các chủ bãi đá phải chuyển cho Hùng số tiền chênh lệch.

Nếu chủ bãi đá không đồng ý, Hùng nói sẽ cùng đồng phạm dùng thiết bị bay flycam quay video, đăng lên mạng xã hội, gửi cho chính quyền địa phương đến xử lý.

Do lo sợ về hành vi khai thác đá trái phép, nhiều chủ bãi đá đồng ý làm theo yêu cầu của Hùng. Hàng ngày, Hùng cho Lê Ngô Vĩnh Phát, Võ Văn An, Hồ Công Vũ, Trần Đình Hậu, Nguyễn Văn Thiều, Lê Nguyễn Tấn Sinh đến các bãi đá theo dõi việc khai thác, bán đá.

Nhóm người trên phải báo cáo mọi hoạt động của các bãi khai thác đá cho Hùng và kế toán của Hùng là Nguyễn Thị Hằng, Võ Thị Kim Ngân biết, thống kê. Hàng tuần, chủ các bãi khai thác đá trái phép phải giao tiền cho Hùng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bằng thủ đoạn trên, Phạm Ngọc Hùng đã chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của nhiều người.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là bị hại của nhóm Phạm Ngọc Hùng đến Công an tỉnh Gia Lai, liên hệ điều tra viên Phan Huy Giang qua điện thoại 069.4329.148 để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.