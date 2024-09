Xung quanh chuyện U-11 SL. Nghệ An khiếu nại án kỷ luật của VFF 15/09/2024 15:26

(PLO)- U-11 SL. Nghệ An bị tước danh hiệu vô địch, cấm thi đấu 2 năm và nộp phạt 10 triệu đồng, phía SL. Nghệ An đã khiếu nại lên LĐBĐ Việt Nam (VFF).

Lãnh đạo CLB SL. Nghệ An khiếu nại VFF án phạt vụ U-11 SL. Nghệ An bị tước ngôi vô địch giải U-11 toàn quốc, cấm thi đấu 2 năm và phạt 10 triệu đồng.

Trong các giấy tờ pháp lý liên quan đến độ tuổi, ngày tháng, năm sinh thì chứng minh nhân dân (nay là CCCD) và thứ hai là giấy khai sinh là hai hồ sơ đầy đủ cơ sở pháp lý nhất để nói về tuổi tác của một con người.

U-11 SL. Nghệ An lên ngôi vô địch U-11 quốc gia, tuy nhiên có trường hợp em B.V.B được cho là gian lận tuổi nên ban kỷ luật VFF đã tước danh hiệu vô địch U-11 của SL Nghệ An và cấm thi đấu 2 năm, nộp phạt 10 triệu đồng. Phía lãnh đạo đội U-11 SL. Nghệ An cho rằng VFF chưa nghe giải trình mà đã ra án phạt. Vì thế, họ đã gửi đơn khiếu nại.

Trận bán kết U-11 SL. Nghệ An và U-11 Phú Nhuận. Ảnh:Báo TNNĐ

Tất cả các giấy tờ liên quan theo đòi hỏi của ban tổ chức giải, SL Nghệ An đã đáp ứng đầy đủ và không có bất kỳ trường hợp nào quá tuổi. Tuy nhiên chuyện rộ lên em B.V.B gian lận tuổi dẫn đến danh hiệu vô địch của đội trẻ này bị tước và cấm thi đấu. Hồ sơ và nhất là CCCD của em B.V.B là sinh ngày 8-2-2013, trong độ tuổi để đủ tư cách thi đấu giải U-11 vừa qua.

Ông Hồ Lê Đức, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao SL. Nghệ An cho biết: “Chuyện gian lận tuổi không phải mới trong bóng đá Việt Nam, nhưng SL. Nghệ An đang từng bước đi vào chuyên nghiệp nên phải đào tạo cầu thủ chất lượng, đúng tuổi. Khi nghe tin B.V.B gian lận tuổi, tôi đã đề nghị Sở VH-TT Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An làm rõ chuyện này. SL. Nghệ An khẳng định là hồ sơ cháu B.V.B rất rõ ràng, đúng quy trình pháp luật gồm giấy khai sinh và CCCD. CLB thì không thể có khả năng chuyên môn để xác định độ tuổi nên mới mời các cơ quan chức năng vào cuộc”.

Do điều kiện nhiều vùng quê, vùng núi hẻo lánh ở miền Trung, nhiều người mẹ thường đến trạm xá sinh con rồi sau đó về nhà. Và những em nhỏ này lớn lên mà không có giấy chứng sinh để làm giấy khai sinh. Đến tuổi các em đi học, bố mẹ các em mới sực nhớ việc con cái phải có giấy tờ cần thiết để đến trường. Do hoàn cảnh gia đình, có em khi 8,9, thậm chí 10 tuổi mới vào lớp 1, nhưng giấy khai sinh chỉ ghi 6 tuổi.

Bên cạnh đó, đặc điểm ở vùng quê là mọi người đều biết rất rõ nhau. Việc em B.V.B bị tố gian lận tuổi cũng từ đây. Theo đó, một phụ huynh cho biết em B.V.B, không phải sinh năm 2013 mà sinh năm 2010 vì con gái vị phụ huynh này học cùng tiểu học với em B. Khi đó, B đang cùng U-11 SL Nghệ An thi đấu ở vòng loại. Nhận được thông tin, phía lãnh đạo U-11 SL Nghệ An đã chủ động không đăng ký cho em B thi đấu ở vòng chung kết U-11.

CCCD là cơ sở pháp lý đúng nhất để xác định ngày, tháng, năm sinh 1 cá nhân. Ảnh: CTP

Trước đây bóng đá châu Á, cụ thể là các giải U-16, U-19 còn nảy sinh chuyện này, song vẫn chìm xuồng vì không có hướng giải quyết, nhất là những cầu thủ đến từ Syria, Lebanon trải qua hàng chục năm đất nước nội chiến, chiến tranh khiến họ thất lạc giấy tờ. Có em tập trung vào các trại tị nạn và được các nhân viên của Cao Ủy tị nạn LHQ làm lại giấy tờ. Đây là lý do mà nhiều đội trẻ của Syria, Lebanon có đến 15/23 em trong một giải đấu có cùng ngày tháng sinh là 1-1.

Chuyện em B.V.B có đầy đủ CCCD, giấy khai sinh, nhưng U-11 SL Nghệ An vẫn bị VFF xử phạt là một vấn đề thách thức. Cùng chờ xem VFF giải quyết vấn đề này như thế nào?