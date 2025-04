Clip Ngoại binh An Giang tiếp tục giành chiến thắng chặng 24/04/2025 14:51

Ivan Blokin ăn mừng giành chiến thắng chặng 19. Ảnh: PHẠM HUY

Ngày 24-4, Ở chặng 19, đoàn đua chinh phục lộ trình đường trường dài 176 km, xuất phát từ TP Phan Thiết (Bình Thuận) đến TP Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu). Hành trình dài khiến đoàn đua tách thành hai tốp. Và suốt dọc trình, cả hai nhóm duy trì giãn cách đến gần 6 phút.

Hai tốp rượt đuổi nhau ở chặng 19. Clip: MQ

Cùng tham gia tách tốp với nhóm đầu, có hai tay đua ngoại binh Youp Kuiper (TP.HCM New Group) và Ivan Blokhin (Hạt Ngọc Trời An Giang) gây chú ý hơn cả nhờ sức bền lẫn thể trạng vượt trội so với các tay đua Việt Nam.

Tại mức đến TP Vũng Tàu, cú ra xe ấn tượng của giúp Ivan Blokhin giành chiến thắng chặng trước sự bất lực bám đuổi của Nguyễn Nhựt Phát (620 Châu Thới Vĩnh Long) và Nguyễn Anh Huy (Pelio Kenda Đồng Nai).

Cán mức đến sau nhóm đầu 5 phút 30 giây, cua-rơ Nga - Mikhail Fokin bảo toàn thành công áo vàng trong khi các danh hiệu khác cũng không thay đổi.

Sáng 25-4, các tay đua tiếp tục tranh tài chặng 20, Vũng Tàu đến TP Biên Hòa (Đồng Nai) lộ trình dài 135 km.