Yêu cầu kiểm tra 1 farmstay vùng cao làm dịch vụ thu tiền giá cao

Ngày 6-5, UBND tỉnh Bình Định có công văn giao chủ tịch UBND huyện An Lão phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra nội dung báo chí phản ánh giá thu dịch vụ ăn uống tại Farmstay Nẫu Ecovalley ở xã An Toàn, huyện An Lão.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao chủ tịch UBND huyện An Lão phối hợp các đơn vị liên quan xem xét, chấn chỉnh tình trạng tăng cao giá thu dịch vụ ăn uống trên địa bàn; khẩn trương xử lý trách nhiệm đối với farmstay trên (nếu có). UBND huyện An Lão cũng được giao trả lời cho các cơ quan báo chí; báo cáo kết quả cho thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 10-5.

Trước đó, PLO đã phản ánh trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh hai hóa đơn tính tiền dịch vụ ăn uống được cho là tại Farmstay Nẫu Ecovalley của Hợp tác xã Nông dược và dịch vụ tổng hợp An Toàn ở xã vùng cao An Toàn. Trong hai hóa đơn này có nhiều món thức ăn, đồ uống có đơn giá rất cao.

Chẳng hạn, cà phê đen có giá 40.000 đồng/ly, cà phê sữa 45.000 đồng/ly, bia Heineken 50.000 đồng/chai, bia Quy Nhơn 25.000 đồng/chai, nước ngọt Coca Cola 35.000 đồng/lon, dê hấp 280.000 đồng/đĩa, gà nướng 225.000/nửa con, cơm trưa 100.000 đồng/phần…

Theo tìm hiểu của PV, hai hóa đơn trên là của một đoàn khách 17 người, trong đó có hai trẻ em. Đoàn khách này đến sử dụng dịch vụ ăn uống tại Nẫu Ecovalley hôm 2-5 khi đi chơi dịp nghỉ lễ vừa qua. Theo một số thành viên đoàn khách, hầu hết các dịch vụ, thức ăn, đồ uống tại Nẫu Ecovalley đều có đơn giá rất cao.

Trong thông tin gửi cho các PV báo chí, ông Tạ Quang Tân, quản lý dịch vụ khách hàng và tài chính của HTX Nông dược An Toàn, HTX là mô hình trang trại dược liệu kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng, có thêm các dịch vụ ăn uống. Ông Tân cho rằng giá dịch vụ tại HTX như vậy là do chi phí vận chuyển cao, thức ăn được chế biến từ thực phẩm sạch.

Thông tin với PLO, ông Đỗ Tùng Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện An Lão, cho hay HTX Nông dược An Lão chưa đăng ký, chưa được cơ quan chức năng cấp phép kinh doanh dịch vụ du lịch, ăn uống, nghỉ dưỡng. Việc HTX này tổ chức đón khách, kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống là tự phát.