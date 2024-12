Yêu cầu VKSND tỉnh Đắk Nông phục hồi danh dự cho người bị oan

Ngày 12-12, luật sư (LS) Bùi Quang Tuấn, Đoàn luật sư tỉnh Đắk Nông, cho biết ông vừa nhận thông báo của VKSND tỉnh Đắk Nông về thụ lý đơn yêu cầu phục hồi danh dự cho người bị làm oan là ông Đỗ Văn Hùng (61 tuổi, ngụ TP. HCM).

Trước đó, tháng 11-2024, VKSND tỉnh Đắk Nông nhận được đơn yêu cầu phục hồi danh dự của ông Hùng.

Ngày 2-12, VKSND tỉnh Đắk Nông thông báo chưa thụ lý đơn của ông Hùng để chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông nhằm xác định cơ quan giải quyết bồi thường.

Ngày 6-12, UBND tỉnh Đắk Nông có văn bản xác định VKSND tỉnh Đắk Nông là cơ quan chủ trì giải quyết bồi thường đối với ông Đỗ Văn Hùng.

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu VKSND tỉnh này chủ trì, phối hợp Công an, TAND tỉnh, các đơn vị liên quan thực hiện phục hồi danh dự cho ông Hùng theo quy định; thực hiện việc thụ lý, giải quyết yêu cầu bồi thường của ông Hùng kịp thời, đúng quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu khi thực hiện giải quyết bồi thường hoặc xem xét trách nhiệm hoàn trả đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại, đề nghị VKSND tỉnh gửi các văn bản trong quá trình giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

Theo VKSND tỉnh Đắk Nông, sau khi nhận chỉ đạo của UBND tỉnh, viện sẽ thực hiện các quy trình tổ chức thực hiện phục hồi danh dự đối với ông Hùng theo đúng quy định.

Như PLO đã thông tin, vì bán nhầm đất nên năm 2014, ông Hùng bị bắt giam. Cùng năm đó, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt ông Hùng 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan tố tụng hủy án, điều tra lại nhiều lần. Năm 2018, ông Hùng được TAND tỉnh Đắk Nông tuyên không phạm tội, được trả tự do tại tòa. Đến thời điểm được trả tự do, ông Hùng đã bị giam oan hơn bốn năm rưỡi.

Tuy nhiên, VKSND tỉnh Đắk Nông có kháng nghị, bị hại tiếp tục kháng cáo bản án trên.

Năm 2020, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Ngày 19-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hùng. Lý do hành vi của ông Hùng không cấu thành tội phạm.

Quyết định trên không bị VKSND tỉnh Đắk Nông kháng nghị, kết thúc 10 năm vướng vòng lao lý của ông Hùng.

Theo ông Hùng, việc bị bắt giam oan khiến ông từ chủ một công ty nay đã "thân bại danh liệt", phải đi làm bảo vệ. Ông Hùng đã ủy quyền cho luật sư thực hiện các thủ tục yêu cầu cơ quan tố tụng tại Đắk Nông xin lỗi công khai, bồi thường oan theo quy định.