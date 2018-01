1 học sinh bị thầy giáo tát chấn thương sọ não

Em C. bị thầy giáo thể dục tát, đập đầu vào cửa sổ gây tụ máu trong não.



Nam sinh lớp 9 đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 18-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, mẹ em C., cho biết: Sáng 9-1, trời mưa nên các học sinh không phải ra sân học thể dục mà ngồi trong lớp tự quản.



Hôm đó C. mệt nên ngồi gục mặt ở bàn, sau đó ngồi vào chỗ của bạn. Khi thầy giáo thể dục Nguyễn Văn Chức yêu cầu các học sinh về chỗ thì bạn học đuổi em C. “Khi C. vừa đứng dậy thì thầy giáo dạy thể dục tát hai cái khiến C. lảo đảo ngã đập đầu vào cửa sổ. Khi C. đã về chỗ ngồi, thầy Chức còn tát bồi” - mẹ em C. nói.