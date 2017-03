11 giờ giải cứu nữ sinh bị người yêu khống chế

Lực lượng công an, dân phòng bao vây dãy phòng trọ tìm cách giải cứu nữ sinh bị người yêu khống chế. Ảnh: N.A



21h tối ngày 18/8, nam thanh niên hơn 20 tuổi bất ngờ xông vào phòng trọ tại đường số 1 (phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP HCM), khóa chặt cửa, dùng dao khống chế nữ sinh viên trường trung cấp, dọa giết rồi tự tử. Bên trong căn phòng trọ rộng khoảng 15m2 có gác, cô gái kêu cứu thảm thiết. Rất đông người trong dãy trọ và người dân khu vực tập trung để tìm cách khuyên nhủ thanh niên, song bất thành.



Hàng chục công an quận 9 ngay sau đó đã có mặt phong tỏa hiện trường, tìm cách thuyết phục thanh niên thả cô gái nhưng mọi cố gắng đều không có kết quả. Biết cảnh sát bao vây bên ngoài, người này liên tục la hét, rồi đổ xăng từ bình xe máy chảy tràn ra nền nhà, dọa sẽ châm lửa nếu cảnh sát xông vào giải cứu cô gái.







Căn phòng trọ của nữ sinh bị khống chế. Ảnh: N.A



Cảnh sát chữa cháy cũng được điều động đến hiện trường đề phòng tình huống kẻ này châm lửa. Cuộc đấu trí giằng co giữa cảnh sát và thanh niên bên trong phòng trọ căng thẳng suốt đêm. Đến gần 8h sáng nay 19/8, thanh niên có dấu hiệu mệt mỏi, cảnh sát hình sự dùng búa tạ phá cửa xông vào.



Quá bất ngờ, thanh niên không kịp trở tay và bị tước dao, khống chế. Kẻ này nhanh chóng được dẫn giải về trụ sở công an. Trong khi đó, cô gái quá hoảng sợ đang trốn trong nhà vệ sinh phòng trọ được lực lượng công an giải cứu đưa ra ngoài an toàn.Bước đầu, thanh niên khai tên Hồ Văn Quý (22 tuổi, quê Bình Thuận) làm công nhân và ở trọ tại quận 9. Còn cô gái là sinh viên trường trung cấp Quân y cơ sở tại quận 9.





Cảnh sát chữa cháy được huy động đến phòng trọ đề phòng thanh niên châm lửa đốt nữ sinh. Ảnh: N.A



Theo An Nhơn (VNE)



Theo nữ sinh, giữa hai người có quan hệ tình cảm được hơn một tháng. Tuy nhiên do sợ ảnh hưởng đến việc học hành, gia đình cô ngăn cấm chuyện yêu đương nên cô từ chối Quý.Chiều 18/8, gia đình nữ sinh cũng gặp Quý nói rõ sự việc. Ngay trong đêm Quý đã đến phòng trọ của người yêu thuyết phục nhưng bất thành nên muốn cả hai cùng chết.