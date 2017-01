168 giờ truy bắt nhóm người Iran làm ảo thuật trộm tiền

Với người lạ, người không quen biết, người dân tuyệt đối không được giao tiền. Trong trường hợp bị giật thì phải la to lên để được những người xung quanh hỗ trợ giúp đỡ. Trong tình huống xấu nhất, người dân cần cố gắng ghi nhớ biển số xe, đặc điểm hình dạng đối tượng, hướng chúng tẩu thoát,…để cung cấp cho công an. Mỗi người chỉ cần ghi nhớ một vài chi tiết nhỏ, đặc trưng của đối tượng chẳng hạn như: biển số xe, vết xăm hình rồng trên cánh tay trái…Đó là cơ sở để chúng tôi sớm tìm ra thủ phạm, trả lại tài sản cho người dân. Trung tá Mai Thống Nhất, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an Tp.HCM.