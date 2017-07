2 nữ sinh hoảng loạn bị gán tội ‘hiếp dâm chết người’

Hai ngày nay trên mạng xã hội lan truyền thông tin "2 nữ sinh hiếp dâm làm tử vong thanh niên SN 1992" kèm theo hình ảnh hai nữ sinh khiến nhiều người hoang mang. Thông tin còn đưa ảnh nữ sinh chụp ảnh cùng nhau được cho là "hung thủ".



Hình ảnh hai nữ sinh cùng dòng thông tin trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt hai hôm nay.

Nội dung thông tin trên mạng xã hội đưa: “Ngày 8-7, Công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận đang tạm giữ Nguyễn Thị Tuyết H. và Nguyễn Thị Thu H. (ngụ huyện Tánh Linh) để điều tra hiếp dâm nam thanh niên tên Vũ sinh năm 1992 cho tới chết. Công an vào cuộc điều tra, mời cả hai nữ sinh đến làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi của mình”. Thông tin đưa kèm theo hình ảnh của hai nữ sinh.



Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, nữ sinh trong bức ảnh cho biết bức ảnh đưa lên mạng chụp cùng bạn đăng lên Facebook khoảng một tháng trước.

“Sáng hôm qua, em vừa ngủ dậy thì em và gia đình liên tục nhận hàng chục cuộc điện thoại từ bạn bè, người thân hỏi về sự việc. Lúc này mọi người trong nhà không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi bạn em gửi cho em link bài viết, mà trong bài viết thì mới hay. Em và mọi người trong gia đình đều sốc với thông tin sai sự thật này" - một nữ sinh chia sẻ.



Cùng với tâm trạng của bạn mình, nữ sinh H. đang suy sụp trầm trọng về tinh thần khi bị kẻ xấu gán vào tội “xưa nay hiếm”. H. cho biết khi bạn bè đọc được thông tin trên mạng xã hội rồi gọi điện thoại báo. Lúc này em thực sự bị sốc, lo lắng, hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Hình ảnh, địa chỉ đúng là của mình nhưng hiện tại em đang học ở một trường TP.HCM.

“Chúng em không có mâu thuẫn với ai, không biết người này đưa thông tin đó lên mạng xã hội với mục đích gì. Chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm sáng tỏ hành vi đê hèn của kẻ đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Hiện tại chúng em luôn sống trong lo lắng, chỉ biết giải thích điều đó là sai sự thật thôi” - hai nữ sinh mong muốn.

Sáng 10-7, lãnh đạo Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) khẳng định thông tin nam thanh niên ở xã Huy Khiêm bị hai nữ sinh hiếp dâm đến chết là thông tin bịa đặt, địa bàn huyện không xảy ra vụ việc nào như vậy.

Qua tìm hiểu, đến sáng nay một số trang mạng đưa thông tin về hai nữ sinh bị gán ghép tội "hiếp dâm chết nam thanh niên" đã xóa bài viết.