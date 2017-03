34 người mang 2 khẩu súng đi đánh bạc bị bắt

(PLO)- Hôm nay (30-10), Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp cùng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bắt quả tang ổ nhóm đánh bạc gồm 34 đối tượng trú Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa tại trang trại của Phan Văn Hoàng (29 tuổi, ở đập Khe Lang, xã Thường Nga, huyện Can Lộc).