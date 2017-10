4 phụ nữ bán thuốc nam bị nghi là bắt cóc trẻ em

Ngày 6-10, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết Công an huyện Bình Đại đã làm việc xác minh, làm rõ và kết luận về việc bốn người phụ nữ đến địa phương xã Bình Thắng chỉ để bán thuốc nam dạo không có hành vi bắt cóc trẻ em như lời người dân đồn thổi.







Hàng trăm người dân hiếu kì tụ tập trước trụ sở UBND xã Bình Thắng vì tin đồn bắt cóc trẻ em



Theo thông tin từ Công an xã Bình Thắng, trước đó vào khoảng 13 giờ 30 ngày 28-9, anh Nguyễn Hoàng Sơn (39 tuổi, ngụ ấp 3, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, Bến Tre) đưa con đi học tại trường tiểu học Bình Thắng (thị trấn Bình Đại). Khi đến trước cổng trường, anh Sơn nghe một số phụ huynh bàn tán về việc có bốn =người phụ nữ bán thuốc nam dạo nghi là bắt cóc trẻ em.

Sau khi đưa con vào trường, anh Sơn chạy đi tìm bốn người phụ nữ nói trên nhưng không gặp. Anh Sơn tiếp tục quay trở lại cổng trường thì thấy em Lê Hoàng T. (10 tuổi, học sinh trường tiểu học Bình Thắng) cùng một số học sinh khác đang đứng ngoài cổng trường.

Chưa hỏi rõ cớ sự, anh Sơn liền bất ngờ kéo T. lên xe máy chở đi tìm bốn người phụ nữ nói trên. Lúc này T. rất hoảng sợ, tuy nhiên đi được một đoạn T. nhìn thấy và chỉ cho anh Sơn bốn phụ nữ nói trên đang đi bộ trên đường. Lúc này, Sơn tri hô đồng thời cùng người dân gần đó bắt giữ và đưa cả bốn người này bàn giao cho Công an xã Bình Thắng.

Sau khi tiếp nhận thông tin mà người dân tố giác, Công an huyện Bình Đại đã phối hợp với Công an xã Bình Thắng tổ chức xác minh làm rõ lai lịch của những phụ nữ lạ này. Qua xác minh những người này gồm: Đào Nữ Minh Diệu (32 tuổi); Đào Thị Trang (48 tuổi); Giai Thị Kim Cúc (41 tuổi) và Tài Thị Nguyễn (47 tuổi, tất cả đều là người dân tộc Chăm, cùng ngụ tại thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận).

Trong lúc lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc, khoảng 14 giờ cùng ngày có khoảng hơn 200 người dân tụ tập trước trụ sân trụ sở UBND xã hiếu kỳ theo dõi. Nhiều người la ó, phản ứng đòi đánh những phụ nữ trên. Tuy nhiên lực lượng Công an xã, Công an huyện đã đưa những phụ nữ này vào hội trường UBND xã đóng cửa lại để đảm bảo an toàn vì sợ người dân kích động vây đánh. Khi đó những người đứng vây trước trụ sở UBND xã la ó cho rằng, lực lượng Công an bao che cho những kẻ xấu bắt cóc trẻ con.

Kết quả xác minh, trích xuất camera tại trường tiểu học Bình Thắng và làm việc với các đương sự, Công an địa phương đã làm rõ những phụ nữ này chỉ đi bán thuốc nam dạo không có hành vi bắt cóc trẻ em như nguồn tin mà người dân đã tố giác và đồn thổi. Đồng thời Công an địa phương cũng đã liên hệ với Hội Đông y huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) xác định, những người trên là hội viên của hội đông y huyện, có nhân thân tốt và hành nghề buôn bán thuốc nam dạo. Tuy nhiên những người này đến xã Bình Thắng không có giấy phép, hoặc giấy giới thiệu của cơ quan y tế huyện mà tự ý đến đây bán thuốc nam dạo cho các hộ dân.

Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, vận động để người dân hiểu rõ sự việc không ngộ nhận và yêu cầu người dân giải tán, tránh gây mất ANTT. Tuy nhiên, sau nhiều giờ tụ tập, đến khoảng hơn 21 giờ tối cùng ngày người dân mới chịu giải tán ra về.

“Do trong lúc 4 người này đi ngang qua cổng trường tiểu học Bình Thắng, có một số học sinh đứng bên trong trường (trong đó có em T.—PV) thấy 4 người phụ nữ trên ăn mặc khác thường theo kiểu trang phục của người dân tộc Chăm, có mang theo lỉnh kỉnh thuốc nam để bán dạo khiến những học sinh này ngộ nhận là người bắt cóc trẻ em nên tri hô”- Bà Trần Kim Ngoan- Phó Trưởng Công an xã Bình Thắng cho biết.

Cũng theo thông tin từ Công an xã Bình Thắng, qua làm việc, những phụ nữ này đã trả lại tiền bán thuốc cho những người mua tại xã Bình Thắng và nhận lại số thuốc đã bán. Hiện nay, những phụ nữ này đã rời khỏi địa phương.