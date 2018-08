7 năm, TP.HCM tiếp nhận hơn 2 vạn người vừa ra tù

Sáng 16-8, tại trụ sở Công an TP HCM, UBND TP HCM đã tổ chức hội nghị “Sơ kết thực hiện nghị định 80/2011 quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) giai đoạn 2011-2017”.



Hội liên hiệp phụ nữ phường 4, quận 10 giúp đỡ, giới thiệu việc làm tại gia đình cho chị Lê Thị Kim Khánh (người hồi gia). Ảnh chụp lại từ tư liệu.

Theo đó, tính đến nay trên địa bàn TP.HCM có 34.430 người CHXAPT đang cư trú, trong đó có 18.943 người chưa xóa án tích. Giai đoạn từ 2011 đến 2017 TP.HCM tiếp nhận số lượng lớn người CHXAPT về cư trú là 20.545 người. Theo đó, trung bình hằng năm TP tiếp nhận 3.424 người. Như vậy đã phần nào ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội của địa phương vì trong đó, nhiều người CHXAPT tiếp tục vi phạm pháp luật, tái vi phạm pháp luật.

Trong đó như năm 2014, có 29.002 người CHXAPT đang cư trú tại địa phương thì có 8.582 người bị bắt và khởi tố do tái phạm hình sự. Con số năm 2017 là 34.430 và có 6225 người bị bắt và khởi tố do tái phạm hình sự.

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương phân công các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT tái hòa nhập cộng đồng theo chức năng. Đồng thời thường xuyên gặp gỡ giáo dục pháp luật cho những người tái hòa nhập cộng đồng; thường xuyên gặp gỡ, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm.



Các cấp chính quyền địa phương đã phát động phong trào toàn dân xây dựng khu phố, ấp không có tội phạm ẩn náu hoạt động và khu phố, ấp có tội phạm bị phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời... Phong trào này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, vận động được nhiều người CHXAPT tham gia. Đến nay đã có 23.861 người CHXAPT tiến bộ, trong đó có 628 người tham gia công tác phong trào tại địa phương.



Anh Dương Tự Thừa Hùng (ngụ Hóc Môn) sau khi hồi gia đã mở xưởng tạc gỗ mỹ nghệ tạo việc làm cho những người hồi gia và trẻ em cơ nhỡ. Ảnh chụp lại từ tư liệu.

Trong 6 năm qua, có 316 người CHXAPT tái hòa nhập cộng đồng đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trong giữ gìn ANTT tại địa phương được tặng bằng khen, giấy khen...



Bên cạnh đó, nhiều mô hình giúp đỡ người CHXAPT trở lại tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích trong xã hội.

Tuy nhiên, thực tế có nhiều mô hình không được sự quan tâm chỉ đạo nên chấm dứt hoạt động. Nhiều người CHXAPT chưa nhận được sự quan tâm trong việc làm hiện vẫn còn 6.357 người chưa có việc làm ổn định chiếm 33,56%.

Bên cạnh đó, người CHXAPT về địa phương do không có nghề hoặc tay nghề, trình độ văn hóa thấp nên khó tìm được việc làm. Bên cạnh đó, một số người tuy có điều kiện để lao động, hòa nhập cộng đồng nhưng do bản tính lười lao động, sống bám vào gia đình, có mối quan hệ ngoài xã hội phức tạp nên có nguy cơ tái phạm và vi phạm pháp luật cao.

"Ngoài ra, một số người sau khi CHXAPT không về nơi cư trú hoặc người từ tỉnh, TP khác đến TP.HCM tạm trú kiếm việc làm nhưng không trình giấy chứng nhận CHXAPT nhằm mục đích che giấu quá khứ phạm tội nên cơ quan quản lý địa phương không nắm, gây khó khăn" - Thông tin tại hội nghị cho hay.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân thuộc các Phòng, ban Công an TP.HCM; quận, huyện, phường, xã tại TP đã được UBND TP.HCM Bộ Công an; Công an TP.HCM khen thưởng vì đã có thành tích trong thực hiện nghị định 80/2011

Theo Đại tá Đinh Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Công an TP HCM, thực tế công tác này còn gặp không ít khó khăn: "Qua quá trình triển khai thực hiện một số quận, huyện còn thiếu năng động, sáng tạo trong việc đề ra chủ trương, biện pháp, cách làm phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể ở địa phương mình nên hiệu quả chưa cao"- ông nói.