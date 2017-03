Bán hơn 7.000 hóa đơn khống, thu lời 10 tỉ đồng

(PLO) – Chiều ngày 9-4, Đội 2 – Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự Quản lý Kinh tế và Chức vụ – PC46 (Công an TP.Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Thanh Vinh, Giám đốc Công ty Toàn Vinh Hoa (trụ sở số 130 đường Đống Đa, TP.Đà Nẵng) và Đỗ Thị Hoa (mẹ của Vinh, ngụ phường An Hải Tây, Q.Sơn Trà) về hành vi mua bán hóa đơn trái phép.