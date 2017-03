Băng nhóm 9x chuyên dùng kiếm cướp tài sản

Ngày 15-5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa triệt phá thành công một ổ nhóm cướp tài sản có thủ đoạn rất manh động trên địa bàn.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đào Xuân Hải (28 tuổi), Phạm Bá Tuyến (17 tuổi), Nguyễn Đình Tuyền (19 tuổi), Nguyễn Xuân Hiệp (16 tuổi), Phạm Văn Tuyển (17 tuổi), Khúc Duy Ngọc (28 tuổi, cùng trú huyện Kiến Xương, Thái Bình) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Các nghi phạm trong ổ nhóm cướp tài sản tại cơ quan công an.

Thời gian qua, Công an tỉnh Thái Bình liên tiếp nhận được thông tin về các vụ cướp xảy ra tại một số tuyến giao thông trên địa bàn huyện Kiến Xương. Nạn nhân của các vụ việc đều là những người dân đi chợ bằng mô tô vào lúc trời chưa sáng rõ.

Trước sự liều lĩnh và manh động của các nghi phạm, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Thái Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương rà soát nghi phạm nghi vấn để truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 7-5, lực lượng công an đã bắt được các nghi phạm nêu trên.



Tang vật vụ án bị công an thu giữ. (Ảnh do Công an tỉnh Thái Bình cung cấp)

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh ban đầu, các nghi phạm khai nhận đã dùng dao quắm và kiếm đe dọa, gây ra bốn vụ cướp tài sản của người đi đường. Tất cả số tài sản cướp được chúng đều dùng để tiêu xài và nướng vào game.

Thông qua vụ án này, Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân tham gia giao thông, đặc biệt là vào thời điểm ban đêm hoặc khi trời chưa sáng rõ cần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự phòng, tự bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Khi xảy ra vụ việc, cần nhanh chóng thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất để điều tra làm rõ.