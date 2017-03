Bão cấp 12 , Nam Trung Bộ rùng rùng di dân

Bão số 7 mạnh cấp 12, giật trên cấp 12 Hồi 19 giờ ngày 23-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa – Ninh Thuận khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km/giờ), giật trên cấp 12. Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 7 di chuyển chậm theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Đến 7 giờ ngày 24-11 vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc, 110,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa – Ninh Thuận khoảng 180km về phía Đông. Trong 12 đến 24 giờ tới, bão số 7 hầu như ít di chuyển và có khả năng đổi hướng. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do bão số 7 di chuyển chậm và có khả năng đổi hướng, cần chủ động đề phòng khả năng tâm bão đi vào vùng bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận, cùng với việc phòng tránh ảnh hưởng của bão trên khu vực giữa và Nam Biển Đông. Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) và vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có gió bão mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật trên cấp 12. Biển động dữ dội. Vùng ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 10. Vùng ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ bốn đến năm mét. Ở các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.