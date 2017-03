Bảo vệ công ty bị chém chết vì chậm mở cổng

(PL)- Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ cùng nghi can Phùng Tuấn Dũng (công nhân một công ty khai thác đá granit ở huyện Vạn Ninh) sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 29-8, Dũng khi đi nhậu về đến công ty thì gọi ông Nguyễn Xuân Phụng (62 tuổi, nhân viên bảo vệ) ra mở cổng để vào. Tuy nhiên, Dũng gọi nhiều lần mà không thấy ông Phụng ra mở cổng. Bực tức, Dũng leo tường lẻn vào bên trong lấy một con dao dài bất ngờ chém ông Phụng nhiều nhát vào vùng đầu, chân, tay khiến ông bị thương nặng. Sau đó nạn nhân được đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Hay tin ông Phụng tử vong, Dũng đã đến Công an huyện Vạn Ninh đầu thú. AN BÌNH