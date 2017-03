Bắt 2 nghi can thu giữ hơn 13kg ma túy đá

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP phát hiện nghi can Đồng Ngọc Thanh Tân (SN 1979, ngụ P8, Q6) đang vận chuyển ma túy nên bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, lực lượng công an kiểm tra phát hiện và thu giữ trong túi quần của Tân tổng cộng 1 gói ni-lông chứa tinh thể không màu, qua giám định có trọng lượng hơn 4 gram có chất Methamphetamine (MA) – một dạng của ma túy tổng hợp, thường gọi là ma túy đá.

Nghi can Nguyễn Mạnh Hùng cùng tang vật

Mở rộng điều tra, công an quận Bình Tân bắt giữ Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1972, có hộ khẩu tại quận Ba Đình, Hà Nội) là người đã bán ma túy cho Tân. Khi bắt giữ Hùng, công an phát hiện và thu giữ trong người Hùng gần 500 gram ma túy đá. Tiếp tục khám xét nơi ở của Hùng tại một chung cư trên đường Võ Văn Kiệt (Q1, TP.HCM) công an phát hiện và thu giữ hơn 11kg ma túy đá và các dụng cụ, phương tiện liên quan.

Vụ việc sau đó được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP điều tra mở rộng và đơn vị này tiếp tục bắt giữ 2 nghi can trong đường dây, thu giữ hơn 1,5kg ma túy đá.