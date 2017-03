Bắt 2 phụ nữ lừa chạy việc chiếm đoạt tiền tỉ

(PL)- Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An ngày 4-11 cho biết vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ Trần Thị Phượng (54 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) và Thái Thị Lan (trú phường Lê Lợi, TP Vinh) về hành vi trên.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin Phượng và Lan nhận nhiều bộ hồ sơ chạy việc vào các bệnh viện để lừa lấy tiền, lực lượng PC46 đã lập chuyên án vào cuộc điều tra. Cuối tháng 10, công an bắt khẩn cấp Phượng, còn Lan cũng đến cơ quan công an xin đầu thú. Từ năm 2012 đến khi bị bắt, hai phụ nữ này tung tin “chạy” được việc, vào biên chế ở các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Phượng, Lan đã nhận hồ sơ xin việc của hàng trăm người và nhận mỗi người 150-300 triệu đồng. Tổng số tiền hai người này thu để chạy việc lên đến 10 tỉ đồng. Hiện PC46 đang kêu gọi ai là nạn nhân của đường dây lừa chạy việc trên đến trình báo để được giải quyết. Đ.LAM