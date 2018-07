Bắt 28 người đánh bạc trong đêm chung kết World Cup

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đã triệt phá “sới bạc” dưới hình thức “sóc đĩa” do đối tượng Đỗ Tiến Việt (36 tuổi) ở xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc cầm đầu tổ chức. Tại chỗ, lực lượng Công an đã bắt giữ 11 người, thu giữ gần 64 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan.



Chưa dừng lại, 0g ngày 16-7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thanh Hóa đã bất ngờ ập vào nhà Hà Văn Long (37 tuổi), ngụ ở khu phố 1, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, bắt quả tang 17 người (7 nữ, 10 nam) đang say sưa sát phạt nhau.



Tang vật vụ đánh bạc tại Ngọc Lạc. Ảnh: T. THANH

Tại chỗ lực lượng Công an đã thu giữ gần 57 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa làm dụng cụ xóc cái, 4 con xóc, 14 ĐTDĐ và nhiều tang vật có liên quan. Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT, hầu hết các đối tượng trong 2 “sới” bạc này đều là các con bạc chuyên nghiệp trên địa bàn các huyện Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thọ Xuân, Triệu Sơn và Bá Thước.

Trong đó, có nhiều người đã có tiền án về tội đánh bạc và gá bạc. Khi lực lượng công an ập vào vây bắt, một số người đã lợi dụng trời tối để tẩu thoát. Hiện phòng cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và tiến hành truy bắt các người bỏ trốn để xử lý nghiêm trước pháp luật.