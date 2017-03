Bắt ba kẻ lái xe hơi đi buôn 2 bánh heroin

Sau nhiều tháng theo dõi, sáng 6-10, tại địa bàn xóm Tân Sơn (xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An), lực lượng Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An, bắt quả tang ba người đi trên xe ô tô con mang biển số 33M-2395 có hành vi mua bán trái phép chất ma túy là: Sồng A Chía (29 tuổi), Giàng A Páo (23 tuổi) và Thào Thị Ly (27 tuổi, cùng trú huyện Vân Hồ, Sơn La).

Tang vật thu giữ tại chỗ là hai bánh heroin (trọng lượng 568,36 g) một chiếc xe ô tô con và nhiều tài liệu liên quan đến mua bán heroin.

Hiện Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt những người liên quan.