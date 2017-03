Bắt Bình ‘sẹo’ chuyên đòi nợ thuê

(PL)- Ngày 8-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Hồ Vĩnh Bình (tự Bình “sẹo”) và Hồ Diên Quy (cùng quê Nghệ An) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, giữa năm 2013, chị TTH (trú tại Bình Dương) có vay mượn của TNB 37 triệu đồng. Chị H. đã trả cho B. 7 triệu đồng, số tiền còn lại không còn khả năng chi trả nên tìm cách trốn tránh. Biết được sự việc, Bình “sẹo” đã tìm đến nhà B. và ngỏ ý sẽ đòi nợ giúp số tiền trên với đề nghị được hưởng 50% số tiền đòi được.



Bình “sẹo” (trái) và Quy. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp) Sau đó Bình gọi điện thoại cho chị H. hăm dọa sẽ cắt cổ nếu không trả tiền. Tiếp theo, Bình cùng Quy và bốn người khác (chưa rõ lai lịch) kéo đến nhà của chị H. uy hiếp. Tại đây, Bình liên tục dùng vũ lực buộc chị H. phải trả số tiền 30 triệu đồng trong ngày. Sau khi nhóm Bình “sẹo” ra về, chị H. đã đến công an trình báo sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đã tiến hành bắt khẩn cấp và tạm giữ Bình và Quy. Được biết hai nghi can này chuyên đi đòi nợ cho vay nặng lãi ở khu vực Bình Dương. VĂN NGỌC