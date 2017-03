Bắt bốn đàn em của Long “rồng đỏ”

Ngày 16-3, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã khởi tố, bắt giam thêm bốn đàn em của Long “rồng đỏ” về tội chống người thi hành công vụ. Bốn bị can này ngụ tại TP Phan Thiết, huyện Tuy Phong và Hàm Thuận Nam.

Như vậy trong vụ tấn công trung tâm cai nghiện để giải thoát cho Long “rồng đỏ”, đến nay công an đã khởi tố chín bị can về tội chống người thi hành công vụ. Riêng Long bị khởi tố thêm tội không chấp hành các quyết định hành chính… (theo Điều 269 Bộ luật Hình sự.

Trong chín bị can bị khởi tố chỉ Bùi Thu Hương Giang (người tình của Long, nguyên đại úy công an) được tại ngoại vì đang mang thai.

Theo cơ quan điều tra, tháng 11-2013, khi Long bị đưa trở lại trung tâm cai nghiện, Giang đã cất công tìm hiểu quy luật sinh hoạt của trung tâm để lên kế hoạch giải thoát cho người tình.



Long “rồng đỏ” (phải) và đàn em đang bị công an di lý về TP Phan Thiết để điều tra. Ảnh: PN

Theo đó, Giang cùng một số đàn em đến quán cà phê đối diện cổng chính của trung tâm để nắm quy luật sinh hoạt. Giang biết cứ 16 giờ hằng ngày các học viên được cho ra sân gần cổng chính chơi thể thao. Ngày 3-12-2013, Giang đến thăm Long và ra tín hiệu cho biết hôm sau sẽ tổ chức ném hung khí vào trung tâm để Long và đàn em của Long tấn công bảo vệ để trốn trại.

Đúng kế hoạch, chiều 4-12-2013, Giang cùng ba đàn em tổ chức ném bình xịt hơi cay, kiếm Nhật, dao bấm, mã tấu, búa cho Long. Nhận “hàng”, Long và hai học viên Huỳnh Văn Cảnh, Nguyễn Văn Nhí chém hai bảo vệ, phá cổng trốn thoát. Tuy nhiên, chỉ bốn ngày sau Long bị bắt đưa vào lại trung tâm.

Để tiếp tục giải cứu người tình, Giang tập trung các đàn em đến nhà riêng của Giang để bàn bạc lên kế hoạch. Tại đây, học viên Cảnh vừa trốn trại, thông tin là Long sẽ bị đưa vào nhà biệt giữ. Cảnh đề nghị đột nhập vào trung tâm lúc rạng sáng. Giang đồng ý và giao tiền cho đàn em đi mua kềm cộng lực, yêu cầu huy động thêm lực lượng, thuê ô tô bảy chỗ để làm phương tiện.

Sau khi lên kế hoạch, đêm 8-12-2013, Giang và sáu đàn em mang cả bó hung khí cùng bình xịt hơi cay lên xe. Giang yêu cầu lái xe tắt đèn, chạy đến cổng trung tâm. Tuy nhiên, khi cắt ổ khóa cổng, cán kềm cộng lực bị gãy nên Giang tập trung đàn em lên xe quay lại TP Phan Thiết đến một nhà nghỉ quen mượn kềm. Lúc này, một đàn em lấy một ống sắt đưa cho Giang gắn thử vào cán kềm bị gãy, Giang thấy có thể cắt được nên tập hợp đám đàn em lên xe, quay lại trung tâm. Sau khi cắt khóa cổng, cả bọn ùa vào trung tâm, dùng dao khống chế bảo vệ lấy chìa khóa nhưng người bảo vệ này bỏ chạy liền bị một đàn em rút kiếm chém vào bụng.

Giải cứu được người tình, Giang lệnh cho lái xe chạy về hướng Phan Rang (Ninh Thuận), dừng ở thị trấn Lương Sơn ăn uống rồi quay xe về lại Phan Thiết thuê khách sạn cho người tình và mình ở, trả tiền thuê xe và giải tán đám đàn em. Hôm sau, Long cùng một đàn em thuê xe về quận Gò Vấp (TP.HCM) thăm bà nội đang bệnh nặng.

Khi thông tin về hai vụ tấn công trung tâm dày đặc trên báo chí, Long cùng một đàn em đến xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) thuê phòng nghỉ nghe ngóng động tĩnh. Đến ngày 17-12, sau gần 10 ngày bỏ trốn, được Giang động viên, Long và đàn em ra đầu thú.

Được biết trong chín bị can tham gia giải thoát Long “rồng đỏ” thì có đến ba bị can có tiền sự, hai bị can có tiền án chưa được xóa án tích. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương hoàn tất kết luận điều tra vụ án.

PHƯƠNG NAM