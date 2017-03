Bắt Cù Huy Hà Vũ vì hành vi chống phá Nhà nước

Chiều 6/11/2010, Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Hoàng Kông Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã họp báo thông tin về hành vi vi phạm pháp luật “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật Hình sự” của Cù Huy Hà Vũ.

Qua các chứng cứ, tài liệu, do cơ quan chức năng thu được đã chứng minh Cù Huy Hà Vũ đã có những hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, Cù Huy Hà Vũ đã làm ra nhiều tài liệu có hành vi chống phá Nhà nước Việt Nam để tuyên truyền, xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, đòi lật đổ chế độ, thực hiện đa nguyên, đa đảng, đi ngược lại quyền lợi dân tộc, kêu gọi nước ngoài can thiệp. Đó là các tài liệu “chiến tranh Việt Nam và ngày 30/4 dưới mắt Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ” đề ngày 1/5/2010; tài liệu “Kiến nghị trả tự do cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam Cộng hòa đề ngày 30/8/2010”; tài liệu “Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ - đa đảng hay là chết” đề ngày 11/9/2010; “Phải đa đảng mới chống được lạm quyền,” tài liệu “Cáo trạng xác nhận chế độ đa đảng” đề ngày 17/1/2010… Cù Huy Hà Vũ bị bắt vì hành vi chống phá Nhà nước. Nguồn: Internet Cù Huy Hà Vũ đã quan hệ với các đối tượng có tư tưởng chống đối Nhà nước, các thế lực thù địch chống Việt Nam ở nước ngoài, thực hiện trên 20 cuộc phỏng vấn các đối tượng, đài, báo của các đối tượng phản động chống Việt Nam ở nước ngoài có nội dung chống Nhà nước và chuyển tải các tài liệu do Vũ làm ra để chúng sử dụng chống phá Nhà nước Việt Nam. Vũ còn làm ra các tài liệu, đưa thông tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc sự lãnh đạo và quản lý của Nhà nước gây hoang mang trong nhân dân, kích động, cổ suý, hô hào chống Nhà nước; vu khống, xúc phạm danh dự các vị lãnh đạo Nhà nước. Đó là các tài liệu: “Đường sắt cao tốc Bắc-Nam: Dự án tham nhũng;” “Đơn khởi kiện Thủ tướng Chính phủ về hành vi ban hành Nghị định cấm công dân khiếu nại tập thể trái Hiến pháp và pháp luật” đề ngày 14/9/2010; “Đơn khiếu kiện Thủ tướng do đã ban hành trái pháp luật Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg phê duyệt phân vùng khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007-2015” đề ngày 11/6/2009; “Văn phòng Chính phủ - từ cố ý làm trái pháp luật đến trắng trợn xuyên tạc sự thật;” “Thanh tra Chính phủ quy định không xử lý đơn khiếu nại, tố cáo có chữ ký nhiều người là trái Hiến pháp và pháp luật;” “Đơn tố cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông” ngày 16/9/2010; “Đơn tố cáo khẩn cấp về việc chính quyền phường Điện Biên Phủ đập phá trái pháp luật tường rào”… Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu chống Nhà nước trên đây của Cù Huy Hà Vũ, ngày 5/11, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Cù Huy Hà Vũ để điều tra hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật Hình sự” và đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Việc bắt, khám xét, được tiến hành đúng trình tự của pháp luật. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ mức độ sai phạm của Cù Huy Hà Vũ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Cù Huy Hà Vũ còn phải chịu trách nhiệm về hành vi quan hệ dâm ô, trụy lạc, do Vũ gây ra đêm ngày 4/11/2010 tại phòng 101, Khách sạn Mạch Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi họp báo, Trung tướng Hoàng Kông Tư đã trả lời một số câu hỏi của các nhà báo khẳng định Cù Huy Hà Vũ chỉ là tiến sỹ luật, không phải là luật sư; vợ Cù Huy Hà Vũ mới là luật sư. Quan hệ dâm ô của Cù Huy Hà Vũ đêm ngày 4/11/2010 tại phòng 101, Khách sạn Mạch Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh với người phụ nữ có địa chỉ, nghề nghiệp rõ ràng; không phải là gái mại dâm; không có việc công an theo dõi Vũ trên đường từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh; do kiểm tra hộ khẩu thường trú mà bắt gặp Vũ tại phòng 101, Khách sạn Mạch Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh; khi khám xét nhà ông Vũ đúng pháp luật, gia đình đã chấp hành. Cũng tại cuộc họp báo này, ông Lê Văn Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình - Hà Nội là nơi Cù Huy Hà Vũ cư trú cho biết Cù Huy Hà Vũ sinh năm 1957 tại tỉnh Hà Tĩnh, hộ khẩu thường trú tại số nhà 24, đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Từ nhiều năm nay, Vũ liên tục vi phạm pháp luật. Năm 1986, Vũ bị Công an quận Ba Đình, Hà Nội khởi tố về hành vi đánh người gây thương tích. Cù Huy Hà Vũ nguyên là cán bộ Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) đã bỏ cơ quan không đến làm việc. Đến năm 2009, Bộ Ngoại giao có quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc. Năm 2003, Cù Huy Hà Vũ đã bị xử lý về hành vi cố tình lấn chiếm xây dựng nhà trái phép. Năm 2006, ông ta tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội khoá XII, tổ dân phố đã họp biểu quyết nhưng không có ai đồng ý vì không đủ tư cách. Trong gia đình, ông Vũ đánh chửi em gái, lấn chiếm tầng 1 nhà số 24 đường Điện Biên Phủ, gây mất trật tự trị an, tỏ ra ngạo mạn, coi thường pháp luật. Theo TTXVN/Vietnam+