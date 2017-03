Bắt cướp giật gây án giữa trung tâm TP

Ngày 11-10, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết vừa bắt giữ một nhóm cướp giật chuyên gây án táo tợn trên các tuyến đường trung tâm, thành phố. Trong đó, nổi cộm là vụ cướp tài sản của chị Sarah Aziz (30 tuổi, quốc tịch Pakistan) là người yêu nhân viên lãnh sự Pakistan tại TP.HCM. Nhóm nghi can bị bắt gồm Phạm Phương Hiệp (“Ben”, 16 tuổi), Huỳnh Ngọc Hiền (17 tuổi), cả hai cùng ngụ quận 4.

Liên quan đến Hiệp “Ben” công an còn tạm giữ Trần Ngọc Cường (ngụ quận 4) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 10-9, chị Sarah Aziz đến một cửa hàng trên đường Phan Chu Trinh (quận 1) mua sắm. Lợi dụng nạn nhân sơ hở, Hiệp lao đến giật túi xách rồi lên xe cho đồng bọn chở đi tẩu thoát. Trong túi xách chị Sarah Aziz có 2.500 USD, một máy nghe nhạc, ĐTDĐ, vé máy bay, hộ chiếu…

Phạm Phương Hiệp (Hiệp “Ben”). Trần Ngọc Cường và Lê Văn Đạt bị bắt giữ về hành vi cướp giật. Ảnh: AN

Qua truy xét, ngày 8-10, công an mời T. là một nghi can đến lấy lời khai. Khi được hỏi về vụ cướp, T. nói mình không tham gia nhưng khai ra chính nhóm Hiệp “Ben” thực hiện vụ cướp giật trên. Ngay sau đó, công an bắt giữ được Hiệp, Huỳnh Ngọc Thắng (em trai Hiền), Hùng và Cường. Riêng Hiền trước đó đã bị Công an quận 4 bắt về hành vi cướp giật tài sản. Hiệp khai nhận sau khi cướp được tài sản đã chia nhau tiêu xài. Chiếc điện thoại cướp được Hiền cho em trai là Thắng, Thắng bán lại cho Cường.

Hùng và Toàn không liên quan đến vụ cướp giật tài sản của chị Sarah nhưng có khai nhận cùng với Hiệp thực hiện một số vụ cướp giật trên địa bàn quận 1. Do Hùng và Toàn chưa đủ cơ sở tạm giữ về hành vi cướp giật tài sản nên công an cho gia đình bảo lãnh. Riêng Thắng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự với tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Trung tá Nguyễn Nhật Thành, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 1, đang điều tra làm rõ nghi vấn nhóm Hiệp “Ben” có móc nối với một số nhân viên phục vụ các quán ăn đêm quanh chợ Bến Thành. Đây là những “ăng ten” chuyên quan sát theo dõi du khách nào có vật dụng, tư trang đắt tiền để báo cho Hiệp cướp giật.

Cụ thể đã xảy ra các trường hợp khách nước ngoài bị cướp giật sau khi đến khu chợ đêm Bến Thành tham quan, mua sắm. Hiện các vụ việc vẫn đang được công an điều tra. Đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại đang bỏ trốn.

Ba vụ cướp giật xảy ra trong một ngày tại quận 1 Khoảng 22 giờ ngày 9-10, ông Oliver Mass Mann (41 tuổi, quốc tịch Đức) đang đi bộ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) thì bị một thanh niên lao đến giật túi xách rồi tẩu thoát. Lúc này ba cán bộ, chiến sĩ công an phản ứng nhanh - Công an TP đang tuần tra liền truy đuổi, khống chế, bắt giữ. Kẻ cướp khai tên Lê Văn Đạt, có một tiền án cướp giật tài sản. Cùng ngày, Lê Tuấn Tài điều khiển xe chở Châu Ngọc Tuấn (cùng ngụ quận 4) đến trước nhà 80 Phó Đức Chính thấy chị Phạm Thị Sang đeo giỏ liền giật lấy. Công an và bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) phát hiện truy bắt cả hai. Kế đến, anh Đoàn Gia Hưng đi bộ đến đầu hẻm 146 đường Nguyễn Văn Thủ thì Nguyễn Trọng Huy và Nguyễn Long Hồ (cùng ngụ Bình Thạnh) lao đến giật điện thoại rồi bỏ chạy. Anh Hưng cùng một bảo vệ Công ty ISP đuổi theo, đạp ngã bắt giữ hai kẻ cướp.

ÁI NHÂN