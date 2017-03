Bắt giam hung thủ tưới xăng đốt người yêu

Trước đó, sáng 19-12-2013, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Phú mang theo dao và nửa lít xăng đến tiệm Beauty Salon Thảo Nails (25 Bùi Xuân Phái, TP Đà Nẵng) tìm đuổi chém chị Trần Thị Triều T. (nhân viên đang làm việc tại đây). Trong lúc hai bên giằng co, Phú đã tưới xăng, đốt chị T. khiến cả hai bị lửa bén vào người. Chị T. tử vong ngay sau đó do vết bỏng quá nặng, còn Phú được điều trị tại BV Đa khoa TP Đà Nẵng. Sau khi hồi phục, Phú bị công an bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Phú và T. từng là bạn học thời phổ thông, có mối quan hệ tình cảm, đang chuẫn bị tiến tới hôn nhân thì phát sinh mâu thuẩn. Bực tức vì nghĩ T. phản bội mình nên Phú gây ra hành vi phạm tội như trên.

L.THỦY