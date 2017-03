Bắt giữ nghi can sát hại chị dâu rồi bế đi kêu cứu

Chiều 30-8, cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) phối hợp cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi can Hồ Xuân Thủy (35 tuổi, trú xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người.



Người dân bàng hoàng khi hay tin chị Hà bị sát hại, để lại ba người con mồ côi.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trước đó, khoảng 9 giờ sáng 30-8, Thủy đến nhà chị dâu là Nguyễn Thị Hà (40 tuổi, trú xã Sơn Thành) để tìm chị Hà nhưng chị đang đi vắng.

Khi chị Hà đi chợ về đến sân nhà thì bị Thủy tấn công, đuổi đánh. Chị Hà bỏ chạy sang trốn trong nhà vệ sinh hàng xóm nhưng Thủy vẫn đuổi theo và tìm chị Hà.



Tại đây, Thủy lấy con dao của hàng xóm tấn công khiến chị Hà gục xuống, Thủy vội bế chị Hà ra khỏi nhà vệ sinh và kêu cứu.

Chị Hà được người thân đưa đến phòng khám ở xã Bảo Thành (huyện Yên Thành) cấp cứu trong tình trạng bị đâm thấu bụng. Sau đó, chị Hà được đưa đến BV Đa khoa huyện Diễn Châu (Nghệ An) cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, chị Hà đã tử vong sau đó.

Sau khi biết chị dâu chết, Thủy bỏ chạy trốn sang huyện miền núi Tân Kỳ (Nghệ An) nhưng không thoát.

Được biết chồng chị Hà mất sớm do căn bệnh ung thư, để lại ba con nhỏ. Hoàn cảnh gia đình chị Hà khó khăn, đứa con đầu đã phải bỏ học giữa chừng.

Hiện cơ quan chức năng làm điều tra làm rõ vụ việc.