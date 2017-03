Bắt hai tài xế trong vụ đâm xe liên hoàn trên cao tốc Trung Lương

Ngày 5-10, Công an tỉnh Long An bắt tạm giam Huỳnh Thanh Anh (39 tuổi, ngụ An Giang) và Lê Hoàng Sơn (46 tuổi, quê Đồng Tháp) về hành vi Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Hai người này là tài xế xe khách trong vụ 5 ôtô đâm liên hoàn trên cao tốc Trung Lương, một tuần trước.

Hiện trường 5 ôtô đâm nhau trên cao tốc hôm 28/9. Ảnh:Hải Hiếu

Trước đó, rạng sáng 28-9, tài xế Anh lái ôtô khách 50 chỗ của Công ty Mai Thảo chở 40 hành khách từ An Giang đi TP HCM. Ôtô chạy trên cao tốc Trung Lương, đến xã Nhị Thành, huyện Thủ (Thừa Long An), do không chú ý quan sát phía trước, tài xế Anh để ôtô đâm vào xe tải đậu trên làn dừng khẩn cấp do bị hỏng.

Cú đâm mạnh khiến xe tải lật ngang giữa đường, ôtô khách Mai Thảo lao qua làn đường ngược lại, cắm đầu xuống mương nước. Phần đầu ôtô khách biến dạng, kẹp chết phụ xe Nguyễn Hoàng Vũ.

Hơn 10 phút sau, ôtô khách do tài xế Sơn chạy từ Cao Lãnh (Đồng Tháp) đi TP HCM, không chú ý quan sát tai nạn phía trước, đâm vào ôtô Isuzu 7 chỗ chở 5 người. Sau đó ôtô khách tiếp tục húc vào một chiếc taxi.

Sau cú đâm liên hoàn, bà Nguyễn Thị Sen (59 tuổi, ngụ Vĩnh Long), người đi trên ôtô Isuzu tử vong trên đường đi cấp cứu, 3 người khác bị thương nhẹ.

Theo Tân An (Vnexpress)