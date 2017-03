Bắt kẻ giao cấu với học sinh tiểu học

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16.2, khi thấy cháu V.K.L (SN 2003, ở huyện Phúc Thọ) đi vệ sinh tại khu vực nhà vệ sinh của trường tiểu học, Cường đã nhảy qua tường bao phía sau trường, đi vào nhà vệ sinh rồi dùng dao đe dọa, khống chế cháu L. để thực hiện hành vi đồi bại.



Đến 14 giờ 45 phút cùng ngày, khi nghe thấy tiếng trống báo giờ ra chơi, Cường mới thả cháu L.



Thấy con đi học về có biểu hiện bất thường, mẹ cháu L. gặng hỏi, thì được L. kể lại toàn bộ sự việc trên.



Ngày 17.2, mẹ L. đã đến Công an huyện Phúc Thọ trình báo.



Tại trụ sở Công an huyện Phúc Thọ, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phúc Thọ tiếp tục làm rõ.



Theo Hà An (TNO)