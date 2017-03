Bắt kẻ tạt axít 4 người trong 1 gia đình

Ngày 20/1, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp – TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lâm Tiến Dũng (48 tuổi, thường trú số nhà 274/10 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp – TP.HCM) vì đã có hành vi tạt axit làm 4 người trong một gia đình phỏng nặng.

Trước đó vào lúc 7h ngày 18/1, trong lúc anh Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi, ngụ nhà số 274/8 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp – TP.HCM) đang bán hàng cho hàng xóm (anh Tuấn bán tạp hóa), bất ngờ xuất hiện một gã đàn ông mặc quần áo đi mưa, đeo khẩu trang và kính bước tới hắt nguyên ca axit vào người anh Tuấn. Lúc này, cháu Nguyễn Quốc Huy Bảo (5 tuổi, con anh Tuấn) đứng gần đó cũng bị dính axit toàn thân.

Kẻ thủ ác ra đầu thú và đã bị bắt

Do quá bất ngờ và bị axit hắt vào người, anh Tuấn vừa chạy vào trong nhà và thoát ra cửa sau rồi la hét cầu cứu mọi người. Thấy nạn nhân bỏ chạy, Dũng cầm lọ axit còn lại xông vào nhà đuổi theo anh Tuấn thì gặp chị Phạm Thị Xuân (35 tuổi, vợ anh Tuấn) chạy ngược về phía Dũng nên Dũng dùng lọ thủy tinh còn lại đựng axit hắt thẳng vào người chị Xuân và tiếp tục đuổi theo anh Tuấn. Trong lúc đuổi nạn nhân, lọ thủy tinh bị lắc mạnh dẫn đến số axit còn trong lọ vãi ra ngoài dây vào áo mưa Dũng đang mặc trên người. Khi không đuổi kịp nạn nhân, Dũng chạy ra đầu hẻm cởi áo mưa, găng tay vất lại rồi bỏ chạy.

Sau khi bố, mẹ và anh trai bị phỏng do axit, cháu Nguyễn Thị Thanh Ngọc (3 tuổi, con chị Xuân và anh Tuấn) từ trên lầu bước xuống dẫm phải vũng axit trên nền nhà, trượt chân và cũng bị phỏng.



Theo chẩn đóan của bác sĩ, anh Tuấn bị phỏng 33% cơ thể (13% độ sâu), mặt, cổ, thân, tay chân, miệng và 2 mắt anh Tuấn phỏng độ II III IV. Chị Xuân bị phỏng diện tích cơ thể đến 28% độ II III (22% độ sâu), đầu, mặt, cổ, thân, chân, tay phỏng nặng. Mắt phải bị phỏng độ II III và bị mù. Riêng bé Bảo bị phỏng ở vùng ngực, lưng, 2 tay độ III, diện tích 12%. Mắt trái bị phỏng tòan bộ giác mạc, da mi 2 mắt đều phỏng đến nay mù cả 2 mắt. Riêng bé Ngọc may mắn chỉ bị phỏng ở đùi hiện đang được người thân chăm sóc.

Sau khi điều trị 1 ngày tại Bệnh viện 175, anh Tuấn, chị Xuân được chuyển vào khoa bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Cháu Bảo được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 2, còn cháu Ngọc được đưa về nhà để người thân chăm sóc. Theo các bác sĩ, anh Tuấn hiện rất nguy kịch, mắt đã bị mù. Tình hình của chị Xuân cũng bị mù mắt phải. Còn cháu Bảo mù cả 2 mắt và đang được chăm sóc đặc biệt tại phòng cách ly.

Theo lời khai ban đầu của Dũng tại công an, do anh Tuấn thường xuyên chửi bố của Dũng, có lần bố Dũng treo cổ tự tử nhưng may mắn không chết. Từ đó, Dũng ôm mối hận và tìm cách trả thù. Sau khi đã mua axit cho vào ca nhựa, lọ thuỷ tinh và chuẩn bị quần áo mưa, găng tay, kính, khẩu trang.

Sau khi gây án, Dũng sang ở nhờ nhà người quen tại hẻm 183D Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4 – TP.HCM. Đến ngày 20/1, biết không thể thóat, Dũng gọi cho chị Lâm Thị Xuân Nga đến đưa Dũng ra công an đầu thú và chị Nga gọi Công an quận Gò Vấp đến bắt giữ kẻ thủ ác. Hiện vụ án đang được Công an quận Gò Vấp tiếp tục điều tra.

Theo Bee.net.vn