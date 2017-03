Bắt một người đàn ông nước ngoài giao cấu với trẻ em

(PLO)- Ngày 6-10, cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang tam giữ nghi can Ewuzie Emeka Emmanuel (35 tuổi, quốc tịch Nigieria) để điều tra hành vi 'Giao cấu với trẻ em'.