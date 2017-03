Bắt một phó giám đốc công ty bảo vệ cướp tài sản

Đối tượng Nguyễn Thị Bé. (Nguồn: cand.com.vn)

Theo điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài nên hàng ngày Nguyễn Thị Bé thường dùng xe gắn máy chạy lòng vòng tới các điểm đông người như bệnh viện, bến xe, chợ…. ở trung tâm quận Ninh Kiều tìm kiếm “con mồi” để cướp tài sản.“Con mồi” mà Bé nhắm tới là những người đàn ông có độ tuổi từ 50 trở lên. Với kịch bản, sau khi đưa “con mồi” vào tầm ngắm, Bé tìm cách tiếp cận làm quen, sau đó gạ gẫm rủ nạn nhân đi nhà trọ để quan hệ sinh lý.Sau khi dụ nạn nhân đến nhà trọ mà Bé thuê từ trước, tại đây lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, Nguyễn Thị Bé đã dùng thuốc gây mê bỏ vào bia và dụ cho nạn nhân uống. Sau khi uống bia, nạn nhân bị hôn mê bất tỉnh, Bé cướp tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn.Sau khi tiếp nhận hàng loạt tin báo bị cướp tài sản của các nạn nhân, Công an Cần Thơ xác định đây là vụ án cướp tài sản với thủ đoạn có tính đặt biệt nghiêm trọng.Ngày 15/9/2011, Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) - Công an thành phố Cần Thơ đã xác lập chuyên án “cướp tài sản”gây mê. Quá trình điều tra, sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 14 giờ ngày 22/10/2011, ban chuyên án đã bất ngờ ập vào nhà trọ Phú Thành (thuộc Khu vực 4, phường An Khánh, quận Ninh Kiều) bắt quả tang Nguyễn Thị Bé đang thực hiện hành vi phạm tội.Nạn nhân là anh N.V.N (ngụ Hậu Giang) được đưa đi cấp cứu tại Bênh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng hôn mê.Qua khám xét, Cơ quan chức năng thu giữ số tiền hơn 2, 2 triệu đồng; 10 nhẫn vàng, dây chuyền, đôi bông tai; 4 điện thọai di động; 2 lọ thuốc bên trong có 45 viên thuốc dạng nén màu trắng, 1 roi điện…Theo lời khai của đối tượng Nguyễn Thị Bé, 2 lọ thuốc này là thuốc gây ngủ loại mạnh dùng để gây án. Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, Thị Bé khai nhận, trong thời gian từ năm 2009 đến khi bị bắt Bé đã thực hiện thành công 20 vụ cướp tài sản trên các địa bàn Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang bằng thủ đoạn dùng thuốc gây mê để cướp tài sản. Ước tính, tổng giá trị tài sản mà Nguyễn Thị Bé chiếm đoạt của các nạn nhân là khoảng 150 triệu đồng .Hiện Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Bé và cũng cố hồ thêm hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.